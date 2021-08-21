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Bakan Soylu'dan selde Kur’an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür

Bakan Soylu'dan selde Kur’an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki selde mahsur kalan Kur’an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubay Turhan Tekin'i aradı. Tekin'e teşekkür eden Bakan Soylu, "Allah sizden razı olsun. O akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız." dedi.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:10
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:15
Bakan Soylu'dan selde Kur’an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubaya teşekkür

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde Kur'an kursunda mahsur kalan öğrenciler, emekli astsubay Turhan Tekin tarafından yaptığı ip düzeneğiyle kurtarılmıştı.

'Çok cesaretli iş yaptınız'
Olay sonrası Tekin'i arayarak teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, “Allah sizden razı olsun. O akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız. Tecrübenizi, tekniğinizi, emeğinizi o akşam çocuklar için kullandınız. Bana göre çok da cesaretli iş yaptınız Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.


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