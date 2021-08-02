USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
'Yanan ormanların yerine otel yapılacak' diyerek algı operasyonu yapan muhalefete belgeli cevap!

'Yanan ormanların yerine otel yapılacak' diyerek algı operasyonu yapan muhalefete belgeli cevap!

CHP başta olmak üzere muhalefet, Türkiye genelindeki orman yangınlarını siyaset malzemesi yapmaya devam ediyor. Yangınlar üzerinden provokasyon amacıyla "yanan ormanların yerine otel yapılacak" diyerek algı yapan muhalefete en güzel cevap yapılan faaliyetler oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 200 yılından bu yana, orman yangınları dolayısıyla zarar gören yerlere ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Binlerce hektarlık arazilere beş milyondan fazla ağaç dikildi.

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44
'Yanan ormanların yerine otel yapılacak' diyerek algı operasyonu yapan muhalefete belgeli cevap!

Türkiye, 28 Temmuz 2021'den bu yana aralıksız süren orman yangınları dolayısıyla hüzne boğuldu. Zarar gören pek çok yerleşim yeri, köy, ormanlık alanlar halkı yaralarken muhalefet bu acıyı siyaset malzemesi yapmaktan çekinmedi. 'Yanan yerlere otel yapılacak' sözleriyle algı operasyonlarına devam eden, başta CHP olmak üzere tüm siyasi partiler için 2000 yılından bu yana zarar gören ormanlık alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları yeniden gündem oldu.

2000 yılından bu yana, İstanbul Heybeliada, Muğla Bodrum-Marmaris-Datça, İzmir Foça Balıkesir Ayvalık, Denizli Buldan, Çanakkale İntepe'de çıkan yangınlarda birçok ormanlık alan kül oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde çıkan son 8 yangında büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarında binlerce hektarlık ormanlık alanı rehabilite etti. Bu kapsamda toplamda 5 milyon 305 bin 950 adet fidan dikildi ve bir ton meşe tohumu ekildi. Yangına karşı dayanaklı olan; Kızılçam, fıstık çamı, yalancı akasya, kara servi gibi ağaçlar tercih edildi.

SON 8 YANGINDA NE YAPILDI?




2000-2020/Denizli-Buldan

13.07.2000 tarihinde saat 14:15'de orman yangını başlamış, 19.07.2000 tarihinde saat 14:25'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1458.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 2.041.200 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2001-2020/Muğla-Marmaris

18.08.2001 tarihinde saat 15:40'da orman yangını başlamış, 22.08.2001 tarihinde saat 10:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 157 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 210.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2002-2020/Muğla-Bodrum

20.06.2000 tarihinde saat 14:30'da orman yangını başlamış, 25.06.2000 tarihinde 14:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 305 hektarlık orman alanı zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 490.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2006-2020/Muğla/Datça

01.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını başlamış, 11.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Bir yıl içerisinde 150.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2008-2020/Çanakkale-İntepe

30.07.2008 tarihinde saat 11:37'de orman yangını başlamış, 12.08.2008 tarihinde saat 11:40'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1464 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde; toplam 2.267.000 adet muhtelif ağaç türlerinin fidanları dikilmiştir. Ayrıca bir ton meşe tohumu ekilmiştir.



2017-2020/İzmir- Foça

17.04.2017 tarihinde saat 13:10'da orman yangını başlamış, 26.04.2017 tarihinde saat 17:00'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 98.6 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 109.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2017-2020/Balıkesir-Ayvalık

17.08.2017 tarihinde saat 16:00'de orman yangını başlamış, 17.08.2017 tarihinde saat 19:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 20 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 10.250 adet fıstık çamı, 7.000 adet yalancı akasya, 6.100 adet kara servi, 10.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2020-2021/İstanbul-Heybeliada

İstanbul Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye bir yıl içerisinde 5 bin 400 fidan dikildi.

Tarım ve Orman BakanlığıOrman Yangınları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı