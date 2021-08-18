Afganistan'da uzun süredir ilerleyişi sürdüren Taliban, yönetimi ele geçirdi. Devlet Başkanı Eşref Gani ise ülkede daha fazla kan dökülmesini engel olmak için Afganistan'ı terk ettiğini açıkladı. Ülkedeki kaosun sorumlusu olarak ABD gösterilirken, Türkiye Kabil'de bulunan vatandaşların tahliyesi için harekete geçti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...



SON DAKİKA: TSK 'UÇAN KALE'Yİ GÖNDERDİ



Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.



"HİÇBİR PROBLEM YAŞAMADAN KABİL HAVALİMANI'NA ULAŞTIK"



Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu AA muhabirine anlattı.



SON DAKİKA | TSK 'uçan kale'yi gönderdi! Afganistan'daki Türk vatandaşları için harekete geçildi | Video



Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.



"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"



Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı. Türk vatandaşı, şunları anlattı:



"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."



"ASKERLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"



Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı. Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, "Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz." diye konuştu.



Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz." dedi.