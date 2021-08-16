Haftalık burç yorumları: 16-22 Ağustos haftalık burç yorumları

16-22 Ağustos haftası burç yorumları, burçlar için olumlu ve pozitif bir sürecin sinyallerini veriyor. Venüs'ün Terazi burcuna geçişi ve Kova Dolunay'ı tüm burçların hafta boyu rahat bir enfes almasını sağlıyor. 16-22 Ağustos haftalık burç yorumları nasıl olacak? İşte 16-22 Ağustos 2021 haftalık burç yorumları…





Yükselen Koç Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Boğa Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen İkizler Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Yengeç Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Aslan Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Başak Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Terazi Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Akrep Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Yay Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Oğlak Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Kova Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorumu



Yükselen Koç burçları bu hafta aşk ve ortaklık ilişkileriyle gündeme gelecek. Süre gelen bir ilişkiniz varsa resmi bir adım atabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa uzun sürecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İş ve kariyer anlamında yaptığınız anlaşmalar size olumlu dönecektir. Şanslı bir haftadasınız!Yükselen Boğa burçları bu hafta kariyerle ilgili önemli gelişmeler yaşayacak. İş hayatında takdir görebilir ya da yeni bir çevre edinebilirsiniz. İş yerinde tanıştığınız biriyle daha yakın bir ilişki kurabilirsiniz. Kariyer anlamında isteklerinizi daha net bir şekilde dile getirmelisiniz.Yükselen İkizler burcu için bu hafta romantik rüzgarlar esecek. Tutku dolu saatler sizi bekliyor olabilir. Hayatınıza yeni biri girebilir, beklediğiniz ilişki teklifi gelebilir. Var olan ilişkinizde büyük jestler yaşanabilir. Eski aşklarınız geri dönebilir ya da karşılaşabilirsiniz.Yükselen Yengeç burçları bu hafta ev ve aile konularıyla ilgilenecek. Ailenizle vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz. Özellikle duygusal anlamda ailenizle vakit geçirmek ve evinizde olmak size iyi gelebilir. Evinizde bir değişikliğe gidebilir ya da yeni bir dekorasyon tarzı deneyebilirsiniz.Yükselen Aslan burçları bu hafta yakın çevresiyle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilir. Bu hafta kardeşlerinizle ve yakın dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşabilir, eski günleri yad edebilirsiniz. Bu hafta önemli anlaşmalara imza atmamalısınız.Yükselen Başak burçları bu hafta finansal anlamda şanslı olabilir. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. Uzun zamandır beklediğiniz zam haberini alabilirsiniz. Ancak maddi anlamda zorlanmamanız için ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Gereksiz harcamalarla gelen parayı çöpe atabilirsiniz.Yükselen Terazi burçları bu hafta dış görünüşlerine daha fazla önem verebilir. Daha fazlailgi çekmek ve farklı olmak isteyebilirsiniz. Küçük estetik operasyonlar geçirebilir ya da saçınızı ve kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha özverili ve anlayışlı bir tutum içinde olacaksınız. Cerrahi müdahale için ay sonunu beklemelisiniz.Yükselen Akrep burçları bu hafta kendi iç dünyalarında yüzleşmeler yaşayabilir. Özel alanlarınıza saygı duyulmasını isteyebilirsiniz. Sosyalleşmek ve dışarı çıkmak bu hafta sizi zorlayacaktır. Bunun yerine ikili ilişkilerinizle ve ne hissettiğinizle ilgilenmelisiniz. Geçmişi düşünebilir ve yeni dersler çıkarabilirsiniz.Yükselen Yay burçları bu haftayı arkadaş ve sosyal çevresiyle geçirebilir. Yeni ortamlar ya da yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Yalnız kalmak yerine kalabalıkta olmayı tercih edeceksiniz. İş hayatınızda yeni bir fırsat karşınıza çıkabilir.Yükselen Oğlak burçları bu hafta kariyeriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacak. Uzun süredir beklediğiniz ve istediğiniz bir yerden dönüş alabilirsiniz. Eğer bir yerde çalışıyorsanız terfi ya da zam alabilirsiniz. Bu hafta iş ortamınızdaki otorite figürleri sizin başarınızdan etkilenecektir. Aileniz de size büyük bir destek verebilir.Yükselen Kova burçları bu hafta eğitimle ilgili gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır istediğiniz bir kursu alabilir ya da istediğiniz bir bölüm için adım atabilirsiniz. İlişkiniz yoksa farklı kültüre sahip biri hayatınıza girebilir. Hafta sonuna doğru seyahat etme ve tatil yapma isteğiniz artacaktır.Yükselen Balık burçları bu hafta maddi konularla ilgilenebilir. Yakınızdaki birinden borç alabilir ya da borcunuzu kapatmasını isteyebilirsiniz. Beklemediğiniz bir yerden yüklü miktarda para gelebilir ya da hesapta olmayan bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Ortaklığınız varsa bu süreçte geliriniz artabilir. İkili ilişkilerinizde daha derin duygular hissedebilirsiniz. Fazla düşünmek sizi yorabilir.nı sizler için yazdık. Daha fazla burç haberi için takipte kalabilirsiniz.