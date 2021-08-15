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Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun vasiyeti ağlattı: Ben ölürsem...

Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun vasiyeti ağlattı: Ben ölürsem...

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu’nun Elazığ´daki babaevine acı haber ulaştı. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce öldüğü ortaya çıktı. Vasiyeti ise herkesi ağlattı...

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:51
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:59
Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun vasiyeti ağlattı: Ben ölürsem...

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi annesine verildi.



Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu.



Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi.



Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.


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