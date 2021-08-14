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Artvin’de heyelan! 11 köy ve 1 mezraya ulaşılamıyor

Artvin’de heyelan! 11 köy ve 1 mezraya ulaşılamıyor

Artvin’de etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelanlar nedeniyle 11 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Ekleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:13
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:14
Artvin’de heyelan! 11 köy ve 1 mezraya ulaşılamıyor

Kentte dün sabah saatlerinde aralıklarla başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Bademkaya, Demirköy, Çamlıca, Cevizlik, Dağeteyi, Gümüşözü, Çeltikdüzü, Erenköy, Yamacüstü, Avcılar ve Yaylalar köyü ile Demirkent mezrasının yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yusufeli İlçesi Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk, en kısa sürede yolların açılacağını belirtti.

YAĞIŞ SONRASI DERELER TAŞTI, YOLLAR ÇAMURLA KAPLANDI


Artvin'de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde küçük çaplı dere taşmaları meydana geldi.

Şavşat'ta bazı tarım arazileri zarar görürken, Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolda kalan araçların yardımına ekipler koştu.

Uyarıların ardından Artvin'de beklenen yağışlar başladı. Şavşat ilçesinin Armutlu mahallesinde yağmur etkisiyle taşan dere yolları çamura buladı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar görürken, yağışın durmasıyla hayat normale döndü.

Öte yandan Yusufeli ilçesinde etkili olan yağış Evren mahallesinde bulunan derenin taşmasına sebep oldu.

Taşan dere karayolunu ulaşıma kapatırken, bir kamyon ve sürücüsü taşan derenin ortasında mahsur kaldı. Aracını hareket ettiremeyen sürücünün yardımına Yusufeli Belediyesi ekipleri koştu.

Kamyon bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Ekipler iki ayrı ilçede de çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.


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