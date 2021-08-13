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Esin Yum'un yapımcılığını üstlendiği 'Yaşama Dair' ekranlara renk kattı

Esin Yum'un yapımcılığını üstlendiği 'Yaşama Dair' ekranlara renk kattı

Sunuculuğunu Elif Ece Uzun ve estetik cerrah Dr. Alper İnce'nin üstlendiği "Yaşama Dair" Beyaz TV ekranlarında Cumartesi günleri ilgiyle izleniyor.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:27
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:28
Esin Yum'un yapımcılığını üstlendiği 'Yaşama Dair' ekranlara renk kattı

Sunuculuğunu Elif Ece Uzun ve estetik cerrah Dr. Alper İnce'nin üstlendiği 'Yaşama Dair' Beyaz TV ekranlarında Cumartesi günleri ilgiyle izleniyor.

Sağlıktan güzelliği, modadan hayata dair yeniliklere ilgi çekici konuların alanında uzman konukların yorumlarıyla ele alındığı program 'Yaşama Dair' keyifli ve bilgilendirici içeriğiyle her Cumartesi 14:00 de Beyaz TV'de ekrana geliyor.

Elif Ece Uzun'in keyifli sunumu ve başarılı Estetik Cerrah Dr. Alper İnce'nin fark yaratan yorumlarıyla ilgiyle izlenen programın yapımcılığını ise deneyimli televizyoncu Esin Yum yapıyor.


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