Alman DW Türkçe, Almanya'daki yardım kampanyalarını nesnel verirken Türkiye'dekiler için kışkırtıcı dil kullandı

Alman merkezli Deutsche Welle Türkçe'nin Türkiye kamuoyuna yönelik manipülatif ve kışkırtıcı haber dili devam ediyor.



Olağanüstü kriz durumlarında habercilik yaparken toplumu korku, endişe ve infiale sürükleyebilecek içerikler üretiyor.



Türkiye'yi küresel medya ağının kuşatması altına sokmaya çalışan Batı, ülkeyi "Türkçe" yayınlar ile hedef alıyor. Bunun Almanya ayağı DW Türkçe haber sitesi...



ALMAN HÜKÜMETİ SEL AFETİNDE ACİZ KALDI



DW TÜRKÇE'NİN İKİ YÜZÜ

Almanya'nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarında 200'e yakın kişi hayatın kaybetti. Alman devleti vatandaşlarına sosyal yardım yapmakta oldukça zayıf kaldı. 10 güne yakın sürede bölgede sürüklenen araçlar dahi çekilmedi. Almanya'da yaşayan ve selden etkilenen Esma Akkuş, o dönem sel felaketini anlatırken, "Araç sahiplerinin çekiciyi kendisinin bulması ve masrafları yine kendisinin ödemesi gerekiyor. İşte burası çok özendiğiniz, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi denilen ve sosyal devlet olduğu iddia edilen Almanya! Selin üzerinden bir hafta geçti, burada ilk sıcak yemek bir Türk derneği olan 'Avrupa Türk İslam Birliği' (ATİB) tarafından dağıtıldı. Akıl alır gibi değil, anlatsak inanmazlar." şeklinde konuşmuştu.DW Türkçe Almanya'daki sel afeti sonrası başlatılan yardım kampanyalarını böyle gördü:"Almanya'yı etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Selzedelere destek için ülke çapında yardım kampanyaları başlatıldı. Alman Futbol Birliği ve Alman Futbol Ligi selden etkilenenler için 3 milyon euro yardım fonu ayırıyor.Aynı DW Türkçe, Türkiye'deki afetler için oluştururulan yardım kampanyalarını kötüledi.DW Türkçe sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla AFAD artık yangın ve sel afetlerinden zarar gören kişiler için yardım kampanyası başlatabilecek. Karar muhalefetin tepkisine neden oldu" ifadeleriyle verdi.Haberde muhalefet figürlerinin sosyal medyadaki temelsiz kara propagandalarını öne çıkaran DW Türkçe, devletin afetzedelere yaptığı büyük yardımlarla ilgili bilgileri haberin en sonunda, küçük ve eksik bir şekilde yer ayırdı.