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Ekonomi
Tam 80 bin ton! ABD ve Avrupa'dan talep yağıyor!

Tam 80 bin ton! ABD ve Avrupa'dan talep yağıyor!

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 10 bin dönümlük alana 80 bin ton domates ekibi yapıldı. Güneşte kurutulan taze domatesler, başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa ve İtalya'ya ihraç ediliyor.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:24
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:25
Tam 80 bin ton! ABD ve Avrupa'dan talep yağıyor!

Diyarbakır'da binlerce dekar araziye ekilen domatesler büyük bir özenle toplanıp kurutulmaya bırakıldı. Kurutulan organik domatesler, ambalajlandıktan sonra ihraç ediliyor. Domates üretici Muzaffer Işıklı, yüzlerce dönümlük alanda domates yetiştirmeye başladı. Işıklı, işçilerle birlikte topladıkları domatesleri sererek kuruttu. Elde edilen kuru domatesler spagetti ve pizzalarda sos olarak kullanılmak üzere başta ABD, Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

'2 BİNE YAKIN KİŞİ ÇALIYOR'

Domatesin toplanması ve kurutulması işlemlerinde 2 bine yakın kişinin çalıştığını belirten domates üreticisi Muzaffer Işıklı, bölge ekonomisine önemli katkı sunduklarını söyledi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 10 bin dönüm arazide ekimi yapılan domatesleri, özenle kuruttuktan sonra ihraç ettiklerini ifade eden Işıklı, şunları söyledi:

"Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye kurutulmuş domatesleri gönderiyoruz. Ürünler her alanda kullanılıyor. Çünkü doğal ortamda yetiştirilen taze domatesler kurutulduktan sonra da lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Bu nedenle yoğun bir talep var. Bizlerde bu talebi karşılıyoruz. Eylül ayına kadar 80 bin tona yakın domatesi kurutarak ihraç etmeyi hedefliyoruz."


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