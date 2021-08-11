İETT ücret tarifesi 2021: Zamdan sonra İETT ücretleri ne kadar oldu? Aylık akbile ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci akbili ne kadar?

İETT biletlerine yapılan zam ücretleri birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni İETT ücret tarifesi, metropol kentte yaşayan milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbulkart bilet ücretlerine yapılan zam metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve vapur kullanan herkesi etkiliyor. Zamlı akbil fiyatları, tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli oldu. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar “Akbil fiyatlarına ne kadar zam geldi? Aylık akbile ne kadar zam geldi?” gibi soruların yanıtını araştırdı. Toplu ulaşıma yapılan %15 zam herkesi zarara uğrattı. Peki Zamdan sonra İETT ücretleri ne kadar oldu? Aylık akbil ne kadar? Sizler için İETT ücretleri 2021 yazdık.









Akbil Fiyatları Ne Kadar Oldu 2021?



Zamlı Akbil Fiyatları Ne Kadar?



İstanbul Otobüs, Metro, Marmaray ve Metrobüs Fiyatları 2021



Aylık Akbil Fiyatları Ne Kadar 2021?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu ulaşım için enflasyon ve yakıt giderleri nedeniyle %24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplu ulaşıma %15 zam yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma zam yapıldı. Yapılan açıklamada %15 zam yapıldığı duyuruldu. Zamlı fiyatlar sonrası aylık akbil tam kullananlar için 275 kiradan 317 liraya çıkarıldı. Öğrenciler için aylık akbil ise 50 liradan 57,50 liraya yükseldi.Zamlı İETT ücret tarifesiyle birlikte;-3,50 TL olan tam akbil 4,25 TL'ye-1,70 TL olan öğrenci akbili ise 1,95 TL'ye yükseldi.Yapılan %15 zam sonrası sürekli toplu ulaşım kullanan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan kart 317 liraya yükseldi. 50 lira olarak bilinen öğrenci bileti ise 57,50 liraya yaptırılacak. Tam elektronik bilet ise 4,25 liraya yükselirken, öğrenci bileti 1,95 liraya çıktı.vesorularının yanıtı İBB ve İETT'den yapılan son açıklamaya göre bu şekilde düzenlenmiştir.