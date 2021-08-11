USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
İETT ücret tarifesi 2021: Zamdan sonra İETT ücretleri ne kadar oldu? Aylık akbile ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci akbili ne kadar?

İETT ücret tarifesi 2021: Zamdan sonra İETT ücretleri ne kadar oldu? Aylık akbile ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci akbili ne kadar?

Geçtiğimiz hafta İETT tarafından toplu ulaşıma zam yapıldığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada tam ve öğrenci olmak üzere tüm ulaşım araçlarında fiyatların değiştiği belirtildi. Peki İETT ücret tarifesi 2021 ne kadar? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Toplu ulaşım zammı ne kadar? İşte yeni İETT ücret tarifesi 2021…

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:19
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:38
İETT ücret tarifesi 2021: Zamdan sonra İETT ücretleri ne kadar oldu? Aylık akbile ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci akbili ne kadar?

İETT biletlerine yapılan zam ücretleri birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni İETT ücret tarifesi, metropol kentte yaşayan milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbulkart bilet ücretlerine yapılan zam metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve vapur kullanan herkesi etkiliyor. Zamlı akbil fiyatları, tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli oldu. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar “Akbil fiyatlarına ne kadar zam geldi? Aylık akbile ne kadar zam geldi?” gibi soruların yanıtını araştırdı. Toplu ulaşıma yapılan %15 zam herkesi zarara uğrattı. Peki Zamdan sonra İETT ücretleri ne kadar oldu? Aylık akbil ne kadar? Sizler için İETT ücretleri 2021 yazdık.

Aylık akbile ne kadar zam geldi

Akbil Fiyatları Ne Kadar Oldu 2021?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu ulaşım için enflasyon ve yakıt giderleri nedeniyle %24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplu ulaşıma %15 zam yapıldı.

Zamlı Akbil Fiyatları Ne Kadar?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma zam yapıldı. Yapılan açıklamada %15 zam yapıldığı duyuruldu. Zamlı fiyatlar sonrası aylık akbil tam kullananlar için 275 kiradan 317 liraya çıkarıldı. Öğrenciler için aylık akbil ise 50 liradan 57,50 liraya yükseldi.

Aylık akbile ne kadar zam geldi

İstanbul Otobüs, Metro, Marmaray ve Metrobüs Fiyatları 2021


Zamlı İETT ücret tarifesiyle birlikte;
-3,50 TL olan tam akbil 4,25 TL'ye
-1,70 TL olan öğrenci akbili ise 1,95 TL'ye yükseldi.

Aylık Akbil Fiyatları Ne Kadar 2021?


Yapılan %15 zam sonrası sürekli toplu ulaşım kullanan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan kart 317 liraya yükseldi. 50 lira olarak bilinen öğrenci bileti ise 57,50 liraya yaptırılacak. Tam elektronik bilet ise 4,25 liraya yükselirken, öğrenci bileti 1,95 liraya çıktı.

Aylık akbile ne kadar zam geldi

Zamdan sonra İETT ücretleri ne kadar oldu ve Aylık akbile ne kadar zam geldi sorularının yanıtı İBB ve İETT'den yapılan son açıklamaya göre bu şekilde düzenlenmiştir.

Akbil Fiyatları Ne Kadar Oldu 2021Zamlı Akbil Fiyatları Ne KadarMarmaray ve Metrobüs Fiyatları 2021Aylık Akbil Fiyatları Ne Kadar 2021


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı