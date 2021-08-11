Ada Masalı 8. Bölümde neler oldu? Ada Masalı 9. bölüm fragman izle!

Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı dün akşam 8. Bölümüyle ekranlara geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi son bölümde Haziran ve Poyraz'ın arası iyice açıldı. Haziran'ı yalan söylediği için affedemeyen Poyraz onu yıldırmaya çalışır. Tüm bunların ve daha fazlasının yaşandığı Ada Masalı son bölüm izleyicileri yine ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünü kaçıran izleyiciler ise “Ada Masalı 8.bölümde neler oldu?” gibi soruların yanıtını aradı. Peki Ada Masalı son bölümde neler yaşandı? Sizler için Ada Masalı 8. Bölüm özetini yazdık.









Ada Masalı 8. Bölümde Neler Oldu?



Ada Masalı 9. Bölüm Fragmanı



Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur. Ancak, Poyraz Haziran'ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran'ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz'ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran'a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye'nin hamlelerine karşı Zeynep'in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada'yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz'ın hem de Haziran'ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar.Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur. Öte yandan Haziran ve İdil anne ve babalarının nikahını engellemek için konuşurlar. Ada Masalı 9. Bölüm fragmanı izlemek için Startv.com.tr adresine girebilirsiniz.vebu şekildedir.