Muğla'da devam eden yangınlarda son dakika: Kara ve havadan yoğun çalışma

Muğla'da mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Köyceğiz ve Milas yangınlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Buna göre yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.



İşte yangınlara ve söndürme çalışmalarına ilişkin son dakika bilgileri:





BİNDEN FAZLA PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR



SON DAKİKA HAVA VE KARADA ÇOK SAYIDA ARAÇ BÖLGEDE GÖREVDE



KONTROL ALTINDAKİ NOKTALARDA DA ÇALIŞMA BİTMEDİ



13 GÜNDÜR CANLA BAŞLA MÜCADELE



MİLAS'TA FARKLI NOKTALARDA SÖNDÜRME, ÖNLEME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VAR



ÇÖKERTME KONTROL ALTINDA



TERMİK SANTRAL...



Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.Muğla'daki Köyceğiz ve Milas yangınlarına ilişkin edinilen bilgiye göre 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA'lar müdahalede bulunuyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.Yangının kontrol altına alındığı, aralarında tahliye edilen mahallelere yakın noktaların da olduğu alanlarda, soğutma çalışmaları yapılıyor. Bu arada, günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla müdahaleye de başlandı.Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 13 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor. Yangın, özellikle Çövmen yaylası ile Çicekbaba arasında kalan hatta devam ediyor. Bölgede derin vadiler ve sarp yamaçların bulunması, yangına karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor.Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu.Her iki bölge de tahliye edildi. Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı.Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne yöneldi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili olan yangında onlarca ev küle döndü.Bayırköy Mahallesi'ndeki yangında ise alevler Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santral çevresinde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletildi. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, hendekler kazıldı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletildi.Yangında 11'inci güne girilirken, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevlere havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan da 55 arazöz, 40 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye görevlisiyle müdahale sürüyor.