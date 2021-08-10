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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çağrı! 'Özür dileyecek misin?

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çağrı! 'Özür dileyecek misin?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ile "Özür dileyecek misin?" dedi.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:10
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:23
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çağrı! 'Özür dileyecek misin?

Seçim öncesi sunduğu vaatlerle halkı kandıran ancak hiçbir vaadini yerine getirmeyen Mansur Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'ten 'Özür' çağrısı geldi. 

Gökçek, halkı boş vaatlerle kandıran Mansur Yavaş'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Özür dileyecek misin? 'Ankara size yalan söykedim, sizi aldattım' diyecek misin?' ifadelerini kullandı. 


Mansur YavaşMansur Yavaş'ın Boş VaatleriMelih Gökçek


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