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Fondaş medya birbirine girdi! Özdil'den Çakır'a olay sözler!

Fondaş medya birbirine girdi! Özdil'den Çakır'a olay sözler!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Medyascope'un ABD merkezli Chrest Vakfı'ndan 2016-2020 yılları arasında 477 bin dolar hibe aldığının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmaya katılarak Ruşen Çakır için "Gazeteci kılıklı çantacı" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:11
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:30
Fondaş medya birbirine girdi! Özdil'den Çakır'a olay sözler!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bir canlı yayın programında Afgan ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelmesine yönelik itirazlara karşı yayınlar yapan Ruşen Çakır ve sahibi olduğu Medyascope internet sitesini hedef aldı.

'GAZETECİ KILIKLI ÇANTACI'


Medyascope'un ABD merkezli Chrest Vakfı'ndan 2016-2020 yılları arasında 477 bin dolar hibe aldığının ortaya çıkması üzerine başlayan tartışmaya katılan Özdil, Ruşen Çakır'ı 'Gazeteci kılıklı çantacı' olarak tanımladı.

SOYTARI BENZETMESİ


Özdil, 'Daha önce Balyoz, Ergenekon davaları, anayasa referandumlarında da gördük. Sömürge solcuları var bu ülkede. Son dönemde gördük, yabancı fonlardan para alan gazeteci kılıklı çantacılar var. Kara paracıların otellerinde kalan, kokain baronlarının soytarısı olmuş gazeteciler var.' dedi.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU


Yılmaz Özdil, fondaş Ruşen Çakır'la ilgili sözlerinin ardından Twitter'da 'trend topic' oldu. İşte sosyal medyada yer alan bazı yorumlar:

Fatih Portakal milyonlarca TL'lik lüks yatından Yılmaz Özdil milyonlarca $'lık kaçak villasından 'Eşit paylaşım' 'hak ve adalet' paylaşımları
yaparken birileri de şunlara sormaz mı 'kardeşim siz bi gazeteci maaşıyla bu servetleri nasıl yaptınız?'

Fatih Portakal tweetlerini lüx yatında, Yılmaz Özdil milyonluk kaçak villasında atarken biz doğruyu söyleyenlere neden saldırıyorsunuz ?

Yılmazcım abart mıyor musun? İnsanlara 3 bin liralık kitap satarak söğüşlüyorsun sonra başkalarını eleştiriyorsun.

Ruşen Çakır da sana Atatürk taciri laf ebesi dese hoş mu olacak?

Yılmaz Özdil Atatürk'ü sevmiyor, Atatürk üzerinden para kazanmayı seviyor. Kesin bilgi, yayabilirsiniz…


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