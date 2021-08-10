Cumhuriyet tarihinde ilk kez! 4 bin 122 tarihi eser 'Anadolu' operasyonuyla ele geçirildi...

Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.



4 BiN 122 ESER ELE GEÇiRiLDi



"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.