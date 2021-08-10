Bilal Erdoğan okçulukta Türkiye'nin yeni hedefini açıkladı!

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta tarihi bir başarıya imza atan 22 yaşındaki sporcumuz Mete Gazoz, bu dalda da Türkiye'nin başarılı olabileceğini kanıtlayarak gençlere örnek oldu.



Vav TV'de yayınlanan Millet Kıraathanesi programına konuk olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz hakkında açıklamalarda bulundu.



"OKÇULUKTA İLK ALTIN MADALYA"



"Olimpiyatlarda bizim altın madalya aldığımız veya madalya aldığımız dallar belli." diyen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin olimpiyatlarda okçuluk dalında ilk defa altın madalya kazandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"OKÇULUKTA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU ÇOK FARKLI BİR BAŞARI"



"Mete kardeşimiz 22 yaşında. Anne ve babası aynı sporun içinde olan insanlar olduğu için okçulukla hayatını tamamen şekillendirmiş, hedeflerini ona göre kurmuş. Diğer spor dallarına göre; okçulukta olimpiyat düzeyinde altın madalya kazanmak gerçekten çok daha farklı bir başarı. Birçok spor dalında, belirli kişiyi yenebilen sporcu bellidir. Belirli, zamanı tutturabilen, belirli ağırlığı kaldırabilen sporcular bellidir. O adrenalin ve streste genelde sporcu en iyi performansını gösterir. En iyi derecelerinizi orada yapma imkanı bulursunuz. Ama okçuluk öyle değildir."



"İTALYAN'IN KALP ATIŞINI DURDUĞU YERDE 168 GÖRDÜM"



"Takip edenler görmüştür. Olimpiyatlarda kalp atışını da ölçüyorlar. Finaldeki İtalyan'ın kalp atışını durduğu yerde 168 gördüm ben. Duruyor, koşmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Bence ciddi bir kalp atışı. Mete'nin kalp atışı bütün sakinliğine rağmen 140'larda. Ama okçulukta normal şartlarda devamlı 10 atıyor olabilirsiniz."



"PSİKOLOJİ, RAKİBİN ATTIĞI OK, MORAL VE MOTİVASYON DA ÖNEMLİ"



"Rüzgarı falan hesaba katmayın. Diyelim ki bunların ötesinde bir tecrübeniz var. Bunların üstesinden geliyorsunuz. Ama psikolojiniz, rakibinizin attığı ok, ondan nasıl etkilendiğiniz o anki moral ve motivasyonunuz… Bunlar var."



"METE, İNŞALLAH NİCE OLİMPİYATLARDA YARIŞIR"



"Çünkü yayı gerdiğiniz zaman, birkaç saniyelik hedef alma süreniz var. O anı uzattığınız zaman, tedirgin olduğunuz zaman birden bire 9-10 atan bir kişi 5-6'da atabilir. Mete'nin başarısının ne kadar büyük bir başarı olduğunu muhakkak anlatmam lazım. Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı. Bundan sonra inşallah nice olimpiyat oyunlarında yarışır. Ve inşallah o olimpiyatlarda da aynı başarıları tekrar eder."



"BİR SÜRE SONRA GÜNEY KORE'Yİ TAHTINDAN EDECEĞİZ İNŞALLAH"



"Son 7-8 yıldır güçlenen altyapı, Mete'nin başarısıyla enerji kazanacak, kendini yukarı taşıyacak. TRT'de yayınlanan 'Tozkoparan' dizisiyle de ivme yakalandı. O zaman, spor kulüpleri 'bize yerlerimiz yetmiyor' şikayetiyle geldi. Ekipman pahalı, onu nasıl ucuzlatabiliriz, bu mücadele devam ediyor. Mete'den sonra yeni bir ivme ve yüklenme olacak ama bunun sonu bereket ve daha fazla sportif başarı olacak. Güney Kore geleneksel okçuluk anlamında bizimle akraba bir gelenek. Türklerin Mançurya bölgesinde olduğu dönemde o sırrı paylaşmışız. Onların geleneksel yayı ile bizim geleneksel yayımız birbirine çok benziyor, bu kadar mesafeye rağmen. Güney Kore daha önceki olimpiyatlarda 4 altın vardı, hepsini aldı. Bu olimpiyatlarda 5 altın vardı, 4'ünü aldı. Biz potaya girdik ve altını almış olduk. Bundan sonra Türkiye, olimpiyatlarda okçuluktan bir değil, birkaç madalya alan, bir süre sonra Güney Kore'yi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacak inşallah."