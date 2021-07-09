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Venüs-Mars Aslan burcunda kavuşuyor! Venüs ve Mars Aslan burcundaki kavuşumu burçları nasıl etkileyecek? İşte Venüs-Mars kavuşumunun burçlara etkileri…

Venüs-Mars Aslan burcunda kavuşuyor! Venüs ve Mars Aslan burcundaki kavuşumu burçları nasıl etkileyecek? İşte Venüs-Mars kavuşumunun burçlara etkileri…

Venüs-Mars Aslan burcunda buluşuyor. 13 Temmuz 2021’de gerçekleşecek Venüs-Mars kavuşumu hayatınızın aşkını bulmanızı sağlayacak! Venüs-Mars kavuşumunun burçlara etkileri…

Yaşam / 9 Temmuz 2021 Cuma 12:17
Venüs-Mars Aslan burcunda kavuşuyor! Venüs ve Mars Aslan burcundaki kavuşumu burçları nasıl etkileyecek? İşte Venüs-Mars kavuşumunun burçlara etkileri…

Venüs ve Mars Aslan burcunda kavuşuyor. Astroloji dünyası için önemli bir durum olan Venüs ve Mars'ın Aslan burcundaki kavuşumu oldukça olumlu etkilere sahip olacak. 13 Temmuz'da gerçekleşecek Venüs-Mars kavuşumu sizi hayatınızın aşkıyla karşılaştırabilir. Venüs ve Mars Aslan burcundaki kavuşumu burçları nasıl etkileyecek? Venüs-Mars kavuşumunun etkileri ne olacak? Astrolog Eda Doğan Venüs-Mars Aslan burcundaki kavuşumunun etkilerini yazdı.



VENÜS-MARS ASLAN BURCUNDA KAVUŞUYOR!


Venüs ve Mars, 13 Temmuz 2021'de Aslan burcunda kavuşacak. Bu kavuşum tüm Zodyak için oldukça önemli bir etkiye sahip olacak. Hayatınızın aşkını bulduracak, yaşamınızdaki tüm sorunları yoluna koyacak ve en güzel duygularınızı harekete geçirecek bu Venüs-Mars kavuşumu uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakınlaşacak.

Venüs astrolojinin aşk ve sevgi gezegenidir, Mars ise güç, savaş ve denge gezegenidir. Bu iki gezegenin Aslan burcundaki kavuşumu, hayatımızdaki tüm dengesizliklerin ve uyumsuzlukların yok olacağını gösteriyor.

Venüs ve Mars'ın bir araya gelmesi, uzun süredir göremediğimiz aşk ve sevgiyi bize geri getirecek. Aşka olan inancımız yenilecek ve karşımıza beklemediğimiz anda hayatımızın aşkı çıkacak.

Aşk hayatının yanı sıra Venüs ve Mars'ın Aslan burcundaki kavuşumu bir süredir bulamadığınız motivasyon, yaratıcılık ve sanatsallığı size geri verecek. Bu dönüş hem özel hayatınızda hem de kariyerinizde sizi olumlu etkileyecek.



VENÜS VE MARS KAVUŞUMUNDA:


-Yeni bir ilişkiye başlayabilir, aşık olabilir ve hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz.

-Tesadüf eseri karşılaştığınız kişilerle içinize gömdüğünüz hisler uyanabilir.

-Artık iyi hissetmediğiniz ve size zarar veren tüm ilişkilerden kurtulabilirsiniz.

-Bu süreçte iyileşebilir ve şifa bulabilirsiniz.

-Hayatınızda yepyeni bir süreci başlatacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

-İş hayatınızda ve kariyerinizde beklenmedik iyileşmeler yaşayabilirsiniz.

-Bu süreçte iyi yöndeki Karma çalışacağı için İlahi Adalet beklediğiniz konularda geri dönüş alabilirsiniz.

-İçinizde derinlere gömdüğünüz güzel duygular sizi yeniden ele geçirebilir.

-Uzun süredir konuşmadığınız ya da görüşmediğiniz kişilerle daha iyi ilişkiler kurabilirsiniz.

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