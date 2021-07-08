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Görme engelli şehit annesi oğlunun mezarını görmek istiyordu! Harekete geçildi...

Görme engelli şehit annesi oğlunun mezarını görmek istiyordu! Harekete geçildi...

Oğlu PKK tarafından şehit edilen 55 yaşındaki görme engelli Taat Ay, oğlunun mezarını görmek için tedavi olmak istedi. Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü ise şehit annesinin çağrısına kulak verdi.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:39
Görme engelli şehit annesi oğlunun mezarını görmek istiyordu! Harekete geçildi...

Ahmet Ay, 2019'da odun toplanma işinde çalışırken PKK'nın bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Ahmet Ay'ın annesi  55 yaşındaki Taat Ay, şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle 5 yıl önce iki gözünü kaybetmiş Ahmet Ay da annesinin görebilmesi için çalışmaya başlamıştı. Ahmet Ay'ın ölümünden sonra annesi Taat Ay, oğlunun mezarını görebilmek için tedavi olmak istediğini duyurdu. 

KONTROLLERİ YAPILACAK


Hemen harekete geçen Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü, Taat anne için ilk adımı attı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Haberi gördükten sonra, ilgili birimlerimiz çalışma başlattı. Şehit annemizin eşi ile görüştük. Müdürlüğümüz muayene ve tedavisiyle ilgili her türlü desteği vermeye hazır.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde şehit annemizin muayene ve tetkikleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Gözlerine yeniden kavuşması ve oğlunun mezarını görme isteği için hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" dedi.

Taat Ay ise "Önceki gün gün Sağlık Müdürlüğünden eşim Kutbettin Ay'ı aradılar. Çok mutlu olduk. Beni için çok büyük bir umut. Yapılacak kontroller sonrası yeniden görmeyi umut ediyorum. Çünkü bu hayatta tek isteğim, benim tedavim için çalışırken, şehit olan oğlumun mezarını görmek. Gözlerimin yeniden göreceğine inanıyorum" dedi.

Eşi Kutbettin Ay ise tedavi sürecinin kontrollerden sonra başlayacağını söyleyerek, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu konuda da yanımızda oldu. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah eşimin tedavisi başarılı olur, oğlunun mezarını ve bu olayı yapanların cezasını çektiğini görür" diye konuştu.

Ahmet Ay'ın ÖlümüŞehit Annesi Taat AyDiyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü

 
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