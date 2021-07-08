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'Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü' palavrasını ortaya atan Can Ataklı'yı patronu bile kaale almadı!

'Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü' palavrasını ortaya atan Can Ataklı'yı patronu bile kaale almadı!

TELE 1 programcıların Can Ataklı geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın Meral Akşener'e yakın bir isimle görüştüğünü iddia etmişti. Ataklı'nın yalan haberini TELE 1 televizyonu sahibi Merdan Yanardağ bile kaale almadı.

Siyaset / 8 Temmuz 2021 Perşembe 14:24
'Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü' palavrasını ortaya atan Can Ataklı'yı patronu bile kaale almadı!

TELE 1 programcısı ve gazeteci Can Ataklı, Başkan Erdoğan ve Meral Akşener'e yakın olan bir isim görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Ataklı, ayrıca bu görüşmede Erdoğan'ın İYİ Parti'ye 'parlamenter sisteme' geçiş konusunda bir teklif sunduğunu ileri sürdü. 

Can Ataklı YouTube kanalından 'Erdoğan'ın gizli görüşmesi Bahçeli'yi çok kızdırdı' başlığı ile yayınlanan videosunda 'Geçtiğimiz perşembe ya da cuma günü. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde yani anlatabiliyor muyum.' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN KİMİNLE GÖRÜŞTÜ? KANALIN KURUCUSU YANARDAĞ O İDDİAYI YALANLADI


Ataklı'nın bu sözlerine ilk yanıt ise iddianın muhataplarından değil, Can Ataklı'nın program yaptığı TELE 1 televizyonunun kurucusu Merdan Yanardağ'dan geldi.

Can Ataklı'nın ortaya attığı oldukça soyut iddia ile televizyon kanalı arasına mesafe koymak isteyen Yanardağ şu ifadeleri kullandı;
'Can Ataklı'nın kamuoyuyla paylaştığı bu iddia, tamamıyla kişisel istihbaratına dayanmaktadır. TELE1'in bilgisi dışındadır ve önceden TELE 1 ile de paylaşılmamıştır. Yıllık izinde olduğu dönemde, kişisel YouTube kanalından yayınlamıştır. Biz de ilgiyle takip ediyoruz.'

CAN ATAKLI KİMDİR?

Kafkas kökenli bir ailenin Balıkesir'e yerleşmiş kolundan olan olup, Ataklı'nın anne ve babası kimya mühendisidir. Babasının ilk tayin yeri olan Diyarbakır'da doğmuştur. Babası kadro olmadığı için ilk dönemlerde kimya öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra annesi ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmışlardır.

Can Ataklı YalanErdoğan Kiminle Görüştü?Can Ataklı Kimdir?Merdan Yanardağ

 
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