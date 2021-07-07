USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Levent Özçelik Alay Konusu Oldu! TRT Spikeri Levent Özçelik’in Yaptığı Hata TRT Spikeri Levent Özçelik Kimdir?

Levent Özçelik Alay Konusu Oldu! TRT Spikeri Levent Özçelik’in Yaptığı Hata TRT Spikeri Levent Özçelik Kimdir?

EURO 2020’de İtalya ve İspanya maçının spikerliğini yapan TRT spikeri Levent Özçelik yaptığı hata ile gündeme geldi! Uzun yıllardır spikerlik yapan ve kariyerine profesyonel bir şekilde TRT spikeri olarak devam eden Levent Özçelik, Federico Chiesa ile Flippo Inzaghi’yi karıştırdı! TRT spikeri Levent Özçelik’in yaptığı hata…

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:31
Levent Özçelik Alay Konusu Oldu! TRT Spikeri Levent Özçelik’in Yaptığı Hata TRT Spikeri Levent Özçelik Kimdir?

Ünlü spiker Levent Özçelik dün akşam gerçekleşen İtalya ve İspanya maçı ile gündeme geldi! EURO 2020 maçlarından birisi olan İtalya İspanya maçını anlatan TRT spikeri Levent Özçelik'in yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu. Peki, TRT spikeri Levent Özçelik kimdir?

Levent Özçelik Kimdir?


Televizyon dünyasının ünlü sunucularından ve spikerlerinden birisi olan Levent Özçelik, 1963 yılında doğmuştur. Spikerlik ve sunuculuk kariyerine küçük yaşta başlayan Levent Özçelik aslen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Ancak avukatlık mesleğini gerçekleştirmeyen Özçelik, 1984 yılından itibaren TRT Spor Müdürlüğü'nde faaliyet göstermektedir. 1984'ten beri ulusal ve uluslararası futbol karşılaşmalarında spikerlik gerçekleştiren Levent Özçelik günümüzde de spikerlik kariyerini sürdürmektedir. Peki, Levent Özçelik kaç yaşındadır?




Levent Özçelik Kaç Yaşında?


Ünlü TRT Spikeri Levent Özçelik 1963 yılında dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır TRT Spor Müdürlüğü'nde görev yapan TRT spikeri Levent Özçelik 58 yaşındadır.

Levent Özçelik Nereli?


TRT Spikeri Levent Özçelik aslen Trabzonludur. 

Levent Özçelik Alay Konusu Oldu! TRT Spikeri Levent Özçelik'in Yaptığı Hata TRT Spikeri Levent Özçelik Kimdir?


TRT Spikeri Levent Özçelik'in Büyük Hatası


Dün akşam gerçekleşen EURO 2020 İtalya İspanya maçını sunan Levent Özçelik yaptığı hata ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Levent Özçelik'in gündem olan hatası ile pek çok taraftar alay ederken sosyal medyada TRT spikeri Levent Özçelik ne hatası yaptı? Sorusu sorulmaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının merakı sonrasında TRT spikeri Levent Özçelik'in yaptığı büyük hata ortaya çıktı!

Euro 2020 İtalya İspanya maçının spikerliğini yapan TRT spikeri Levent Özçelik, maç sırasında Federico Chiesa ile Flippo Inzaghi'yi karıştırdı! Gol sırasında defalarca kez Inzaghi diyen Levent Özçelik, kısa süre içerisinde yaptığı hatayı fark ederek golün Chiesa'ya ait olduğunu açıkladı.

Levent Özçelik'in sosyal medyada gündem olan hatası üzerine Özçelik'i tanımayan kişiler ise Levent Özçelik'i araştırmaya başladı. İşte TRT spikeri Levent Özçelik'in hayatı ve EURO 2020'de yaptığı büyük hatanın detayları.

Trt Spikeri Levent ÖzçelikLevent Özçelik Kimdir?Levent Özçelik Kaç Yaşında?Levent Özçelik Nereli?

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a