Levent Özçelik Alay Konusu Oldu! TRT Spikeri Levent Özçelik’in Yaptığı Hata TRT Spikeri Levent Özçelik Kimdir?

Ünlü spiker Levent Özçelik dün akşam gerçekleşen İtalya ve İspanya maçı ile gündeme geldi! EURO 2020 maçlarından birisi olan İtalya İspanya maçını anlatan TRT spikeri Levent Özçelik'in yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu. Peki, TRT spikeri Levent Özçelik kimdir?





Levent Özçelik Kimdir?



Levent Özçelik Kaç Yaşında?



Levent Özçelik Nereli?



TRT Spikeri Levent Özçelik'in Büyük Hatası

Televizyon dünyasının ünlü sunucularından ve spikerlerinden birisi olan Levent Özçelik, 1963 yılında doğmuştur. Spikerlik ve sunuculuk kariyerine küçük yaşta başlayan Levent Özçelik aslen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Ancak avukatlık mesleğini gerçekleştirmeyen Özçelik, 1984 yılından itibaren TRT Spor Müdürlüğü'nde faaliyet göstermektedir. 1984'ten beri ulusal ve uluslararası futbol karşılaşmalarında spikerlik gerçekleştiren Levent Özçelik günümüzde de spikerlik kariyerini sürdürmektedir. Peki,Ünlü TRT Spikeri Levent Özçelik 1963 yılında dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır TRT Spor Müdürlüğü'nde görev yapan TRT spikeri Levent Özçelik 58 yaşındadır.TRT Spikeri Levent Özçelik aslen Trabzonludur.Dün akşam gerçekleşen EURO 2020 İtalya İspanya maçını sunan Levent Özçelik yaptığı hata ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Levent Özçelik'in gündem olan hatası ile pek çok taraftar alay ederken sosyal medyadaSorusu sorulmaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının merakı sonrasında TRT spikeriortaya çıktı!Euro 2020 İtalya İspanya maçının spikerliğini yapan TRT spikeri Levent Özçelik, maç sırasında Federico Chiesa ile Flippo Inzaghi'yi karıştırdı! Gol sırasında defalarca kez Inzaghi diyen Levent Özçelik, kısa süre içerisinde yaptığı hatayı fark ederek golün Chiesa'ya ait olduğunu açıkladı.Levent Özçelik'in sosyal medyada gündem olan hatası üzerine Özçelik'i tanımayan kişiler ise Levent Özçelik'i araştırmaya başladı. İşteve EURO 2020'de yaptığı büyük hatanın detayları.