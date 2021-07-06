Sirius Güneş ile kavuşuyor! Sirius ve Güneş’in kavuşması ne anlama gelir? Sirius ve Güneş hangi gün kavuşuyor?

Sirius ve Güneş kavuşumu eski çağlardan beri ‘Sirius Günü” olarak bilinir. Sirisus ve Güneş'in kavuşumu, en eski uygarlıklardan beri bilinen ve ‘şans günü' olarak adlandırılan bir olaydır. Sirius ve Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşir. Bu kavuşuş yani ‘Sirius Günü' Güneş ve Sirius yıldızının aynı hizaya gelmesiyle oluşur. ‘Sirius Günü'nde Güneş, Yengeç burcunun 14. Derecesinde bulunan Sirius'un yanına gelir. Peki Sirius ve Güneş kavuşumu ne anlama gelir? Sirius Günü nedir? Sirius ve Güneş kavuşunca ne olur? Sirius ve Güneş hangi gün kavuşuyor? Sizler için ‘Sirius Günü'ne dair tüm detayları yazdık.





SİRİUS GÜNÜ NEDİR?



SİRİUS VE GÜNEŞ KAVUŞUNCA NE OLUR?



SİRİUS VE GÜNEŞ HANGİ GÜN KAVUŞUYOR? SİRİUS GÜNÜ NE ZAMAN?



SİRİUS VE GÜNEŞ KAVUŞUNCA NELER YAPILMALI? SİRİUS GÜNÜ'NDE NELER YAPILMALI?



SİRİUS GÜNÜ'NDE BİREYSEL OLARAK NE YAPILMALI?



Sirius sabit yıldızı, gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinir. Sirius yıldızı Kur'an'da da adı geçen bir yıldızdır. Sirius yıldızı Mısır mitolojisinde ölüleri öteki aleme götüren Anubis ile bağdaştırılır. Türk mitolojisinde ise gök sarayının bekçisi Kurt Asena olarak bilinir. Sirius farklı dillerde Şira, Sothis, Sirona, Serios ve Huşi olarak da adlandırılır. Jüpiter ve Mars'ın doğasında olan bu yıldız güneşten sonra en parlak olan ve gözle görülebilen yıldızdır. Sirius yıldızı astrolojide zenginlik, liderlik, onur, sadakat ve yardımseverlikle bağdaştırılır.Sirius ve Güneş kavuşumunun olduğu gün, eski uygarlıklardan beri astrolojide bir yıllık kaderin yazıldığı önemli bir gün olarak bilinir. Sirius ve Güneş'in kavuştuğu gün niyet ve dua kapılarının aralandığı düşünülür. Kişinin edeceği dualarla bir yıllık kaderini belirleyebileceği söylenir. Ayrıca Sirius Günü'nde yapılan iyiliklerin karşılık bulacağı ve bol bol hayır işi yapılması gerektiği söylenir.Sirius ve Güneş kavuşumu 6 Temmuz 2021'de gerçekleşecek. Sirius Günü'nin etkisi ise 3-7 Temmuz arasında görülecektir.Sirius Günü'nde yapılan iyilikler ve edilen duaların mutlaka karşılık bulacağına inanılır. Bu nedenle bu günlerde hayır işlerinde bulunmak ve ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekir. Ayrıca Siriur ve Güneş Kavuşumu kişinin bir yıllık kaderinin belirleneceği gün olarak adlandırıldığı için kişinin bol bol dua etmesi önerilir. Kişi isteklerini dile getirmeli ve Allah'tan istemelidir. Sirius Günü'nde ibadet edilmesi de büyük oranda önem taşır. Kişinin meditasyonla kendi içine dönmesi ve ne istediğini düşünmesi de önemlidir. Sirisu Günü'nde dileklerin karşılık bulacağı düşünülür. Bu güne çevrenizdekilere yaymak ve onların dileklerine ortak olmak da önemlidir. Sirius Günü'nde hakkınızda hayırlısı olanı dilemeli ve bol bol dua edilmelidir.Sirius Günü'nde duş alınabilir. Tuz kötü ve negatif enerjiyi aldığı için tuz banyosu yapılabilir. Adaçayı, defne ve üzerlik otuyla tütsü yapılabilir. Dua, meditasyon ve ritüeller yapılabilir.