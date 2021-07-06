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Doğu Eksperi seferleri ne zaman başlıyor? Doğu Ekspresi seferleri başladı mı?

Doğu Eksperi seferleri ne zaman başlıyor? Doğu Ekspresi seferleri başladı mı?

Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi açıklandı. Doğu Ekspresi seferlerine katılmak isteyenler ise “Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? Doğu Ekspresi seferleri başladı mı?” soruları araştırmaya başladı. İşte Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi…

Yaşam / 6 Temmuz 2021 Salı 13:17
Doğu Eksperi seferleri ne zaman başlıyor? Doğu Ekspresi seferleri başladı mı?

Doğu Ekspresi seferlerine gitmek isteyenler internette “Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor?” sorusunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda büyük rağbet gören Doğu Ekspresi seferleri, yeniden başlıyor. Kars'ta özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği Doğu Ekspresi seferlerinin tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı'nca açıklandı. Peki Doğu Ekspresi seferleri başladı mı? Doğu Ekspresi bilet ücreti ne kadar? Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor? Sizler için Doğu Ekspresi başlama tarihini yazdık.

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Doğu Ekspresi başlama tarihi 12 Temmuz 2021 olarak açıklandı. 12 Temmuz'da başlayacak olan ilk sefer Doğu Ekspresi 13 Temmuz 2021 tarihinde ise Kars'tan Ankara'ya hareket edecek.



DOĞU EKSPRESİ HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?


Doğu Ekspresi güzergahı seferlere katılmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Doğu Ekspresi ara duraklarda birkaç dakika dururken ana duraklarda bu süre 10-15 dakikaya çıkıyor.

DOĞU EKSPRESİ NE KADAR SÜRÜYOR?


Ankara ve Kars arasındaki güzergahta ilerleyen Doğu Ekspresi yolculuk süresi 24,5 saat sürüyor.




DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATI NE KADAR?


Doğu Ekspresi fiyatları 2021 rakamlarına göre 48 ile 188 lira arasında değişiyor.

Doğu Ekspresi örtülü kuşetli vagon 2021 bilet fiyatları:

Tam: 78 TL
Öğretmen, öğrenci, basın ve 60-64 yaş: 69.50 TL
65 yaş ve üstü ile çocuk (7-12 yaş): 49 TL

Pulman:

Tam: 58 TL
Öğrenci (13–26 yaş) 49,50 TL
60-64 yaş: 49,50 TL

Bilmeyenler için Pulman, yatırılabilen koltuk olarak adlandırılıyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLİETİ NASIL ALINIR?


Doğu Ekspresi biletini TCDD'nin Internet sitesinden alabilirsiniz. Site üzerinden güncel fiyatlar ve seferlerin müsaitlik durumuna ulaşabilirsiniz. Online olarak bilet alındığında yolculuğa dair tüm detaylar mail ya da telefon yoluyla size iletilecektir. Trene binerken mesajı görevlilere göstermeniz yeterli olacaktır.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKIYOR?


Doğu Ekspresi biletlerinin satışa çıktığı saat hakkında TCDD net bir bilgi vermese de gece 2'de satışa çıktığı düşünülüyor. Ancak TCDD uygulaması üzerinden her saat biletleri aratabilirsiniz.


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