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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok itiraflar!

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok itiraflar!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın geçtiğimiz gün "Türk Yargısına teslim olacağım" demiş ve Brezilya'da Türkiye Büyükelçiliğine teslim olmuştu. Mehmet Aydın Cumartesi günü özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'nin gündemini meşgul eden olayda yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Mehmet Aydın'ın yazılımcısının itirafları adeta şok etkisi yarattı.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:41
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok itiraflar!

Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu kamuoyunda 'Tosuncuk' lakabıyla tanınanMehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle binlerce insanı dolandırıp ortadan kaybolmuştu. 3 yılın ardından teslim olmasıyla tekrar gündemi meşgul eden Mehmet Aydın'ın kaç kişiyi dolandırdığı merak edilen konulardan biri olmuştu. 'Çiftlik Bank' saadet zinciri ile132 bin 222 kişiyi dolandıran 'Tosuncuk', topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı.

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'de kurulan özel bir ekip, 3 Temmuz Cumartesi THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Tosuncuk'u Türkiye'ye getirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Havalimanına inen uçakta gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

Tosuncuk hakkında gerçekler  ise bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Çiftlik Bank vurgununda şirketin yani Tosuncuk'un bilgisayar yazılımcısı ve CEO'su Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı. Şoke edici gerçekleri açıklayan CEO, Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un paraları aklamak için kurduğu şirketi ifşa etti.


Ümraniye Belediyesinde Ümraniye Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarını yöneten ve belediyenin medya sorumluluğu yürüten ekipten basın ve yayında görevli olan Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un şirkette çalışmaya başladıktan sonra Çiftlik Bank'tan elde edilen parayı aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle başka bir şirket kurdurduğu ve şirketi üçüncü bir şahsa devredip paraları çeşitli gerekçelerle havale edip ardından şirketin sermayesini düşürmek için ilanlar verdiği ortaya çıktı..

UYUŞTURUCU MADDE İŞİNE GİRMİŞ


Soruşturma sürerken, Çiftlik bank CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıkan Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığı tespit edildi. Etkin pişman Yurdakul, 'Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şey sürekli konuşup anlatıyordu.

Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi. Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi.


Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necibin kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı.' Diye çarpıcı gerçekleri anlattı.

ŞİRKET CEO'SUNU TEHDİT ETTİRDİ


Bu sırada etkin pişman olup, Aydın'ın tüm kirli işlerini ifşa eden Cumhur Yurdakul, Suat Fehmi Emur'un da Tosuncuk'u dolandırdığını anlattı. Yurdakul ifadesinde 'Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı.

Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi' dedi. İfadesi ardından Cumhur Yurdakul'un cezaevinde olduğu bir anda iddiaya göre Fehmi Suat Emur'un avukatı Eylem Tabur, Yurdakul'u ziyaret etmek istedi. Tabur, Yurdakul'la yaptığı görüşmede müvekkili Suat Fehmi Emur hakkındaki ifadesinden dönmesi gerektiğini söyleyerek, eşinin ve ailesinin isimlerinin ve adres bilgilerinin yazılı olduğu bir kağıt gösterdi. Yurdakul'u tehdit eden avukat hakkında dava açıldı.


MEHMET AYDIN (TOSUNCUK) KİMDİR?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır.Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı.


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