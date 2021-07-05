'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok itiraflar!

Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu kamuoyunda 'Tosuncuk' lakabıyla tanınanMehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle binlerce insanı dolandırıp ortadan kaybolmuştu. 3 yılın ardından teslim olmasıyla tekrar gündemi meşgul eden Mehmet Aydın'ın kaç kişiyi dolandırdığı merak edilen konulardan biri olmuştu. 'Çiftlik Bank' saadet zinciri ile132 bin 222 kişiyi dolandıran 'Tosuncuk', topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı.



Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'de kurulan özel bir ekip, 3 Temmuz Cumartesi THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Tosuncuk'u Türkiye'ye getirdi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Havalimanına inen uçakta gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.



Tosuncuk hakkında gerçekler ise bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Çiftlik Bank vurgununda şirketin yani Tosuncuk'un bilgisayar yazılımcısı ve CEO'su Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı. Şoke edici gerçekleri açıklayan CEO, Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un paraları aklamak için kurduğu şirketi ifşa etti.





Ümraniye Belediyesinde Ümraniye Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarını yöneten ve belediyenin medya sorumluluğu yürüten ekipten basın ve yayında görevli olan Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un şirkette çalışmaya başladıktan sonra Çiftlik Bank'tan elde edilen parayı aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle başka bir şirket kurdurduğu ve şirketi üçüncü bir şahsa devredip paraları çeşitli gerekçelerle havale edip ardından şirketin sermayesini düşürmek için ilanlar verdiği ortaya çıktı..





UYUŞTURUCU MADDE İŞİNE GİRMİŞ

ŞİRKET CEO'SUNU TEHDİT ETTİRDİ



MEHMET AYDIN (TOSUNCUK) KİMDİR?