2021 LGS Tercihleri Başladı! E-Okul LGS Tercih Robotu Açıldı! 2021 LGS Tercih Robotu ve Tercih Ekranı LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında MEB tarafından gerçekleştirilen LGS serüveninin sonuna gelinirken nefesler tutuldu! 2021 LGS tercih döneminin başlaması LGS tercihleri nasıl yapılacak? sorusunu getirdi. Peki, 2021 LGS tercihleri nasıl yapılacak?



2021 LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?



2021 LGS Tercih Dönemi Ne Zaman Bitiyor?



LGS'de Kaç Tercih Hakkı Var?



sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayanpek çok öğrenci ve velinin gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. 30 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açılan sonuçların ardından 2021 LGS tercih dönemi başladı. Peki, 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? İştee-okul üzerinden yapılacak. Yapılacak olan tercihler online olarak gerçekleştirilse de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Sınava giren ve merkezi yerleştirme puanına sahip olan öğrenciler mutlaka tercih yapmalıdır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercih yapılması durumunda Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar tercih ekranı erişime açılmayacak. Peki,5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan16 Temmuz 2021 tarihinde son bulacak. 5 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihleri öğrencilerin 2021LGS sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. 16 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek olan 2021 LGS tercih süresi 16 Temmuz sonrasında belirlenen bir tarihte açıklanacak.Liseye Geçiş Sınavı olan LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi heyecanı başladı. Peki, pek çok kişinin heyecanlanmasına sebep olanSınavla öğrenci alan okullara tercih yapacak olan öğrencilerin en fazla 10 okul tercih edebilme hakkı var. Öğrencilerin herhangi bir okula tercih yaparak yerleştirilememesi durumunda ise sınavsız öğrenci alan okullardan birisine yerleştirmesi gerçekleştirilecektir.MEB'in yayınladığıdoğrultusunda? tartışması bu şekilde cevaplandırılmıştır.