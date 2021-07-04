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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Yakında yeni Bayraktar SİHA’ları teslim alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Yakında yeni Bayraktar SİHA’ları teslim alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çok yakında yeni Bayraktar SİHA’ların kendilerine teslim edileceğini söyledi. Ukrayna Donanması için Türkiye'de inşa edilen savaş gemilerine de değinen Zelenskiy, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması’nın gelişimini destekliyor. 2023 sonunda Türkiye’de inşa edilen savaş gemimizi teslim alacağız" dedi.

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 15:06
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Yakında yeni Bayraktar SİHA’ları teslim alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında modern bir donanma için Ukrayna'nın diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalara da değinen Zelenskiy, Türkiye'den 'Türk dostlarımız' diyerek bahsetti.

'Modern donanmamızın temelleri Türkiye de atıldı'

Ukrayna Donanması için Türkiye'de inşa edilen savaş gemilerinden bahseden Zelenskiy 'Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gelişimini destekliyor. Modern donanmamızın temelleri Türkiye de atıldı, Ukrayna'da tamamlanacak. 2023 sonunda Türkiye'de inşa edilen savaş gemimizi teslim alacağız' dedi.

Ukrayna'ya yeni SİHA sevkiyatı yakında

Türk İHA/SİHA'larına da değinen Zelenskiy, 'Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz' açıklamasında bulundu.

Ukrayna

 
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