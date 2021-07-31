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Ankara'da 9 köy susuz kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti

Ankara'da 9 köy susuz kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği Solakuşağı Mahallesi ve 9 köyün yaz sıcaklarında susuz bırakılmasına vatandaş isyan etti.

Siyaset / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:54
Ankara'da 9 köy susuz kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti

Vatandaşların iddiasına göre; Ankara'nın Evre İlçesine bağlı Solakuşağı mahallesinde ve 9 köyde daha Belediye'nin ihmalleri sebebiyle sular kesildi ve 2 yıldır akmıyor. Vatandaş mahallenin çeşmelerinde saatlerce süren uzun kuyruklar sonucunda evlerine biraz olsun su götürmeyi başarıyor. İrfanlı Barajına yaklaşık 3 KM uzaklıkta olan semt ve köyler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıktığı bugünlerde günde yaklaşık 20 dakika kadar su kullanabiliyor. Yaklaşık 2 yıldır belediyenin su konusunda herhangi bir çalışma yapmamasına isyan eden vatandaşlar Beyaz TV mikrofonlarına konuştu. Vatandaşlar '1984 yılına döndük. Eve köy çeşmesinden su taşıyoruz. Neredesin Mansur Yavaş? Oy isterken suyu ucuzlatacağım diyordun artık su bile vermiyorsun' diyerek isyan etti.


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