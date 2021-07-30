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Ziya Selçuk İstifa Etti mi? Ziya Selçuk İstifa mı Etti mi? Son Dakika Ziya Selçuk İstifa Açıklaması

Ziya Selçuk İstifa Etti mi? Ziya Selçuk İstifa mı Etti mi? Son Dakika Ziya Selçuk İstifa Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa haberinin gelmesi üzerine pek çok iddia ortaya atıldı! Dün akşam saatlerinde meydana gelen Ziya Selçuk istifa haberinin gündeme gelmesi sonrasında pek çok kişiden Ziya Selçuk istifa etti mi? Ziya Selçuk istifa mı etti? Sorusu gelmeye başladı. İşte Ziya Selçuk istifası hakkında detaylar…

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 11:20
Ziya Selçuk İstifa Etti mi? Ziya Selçuk İstifa mı Etti mi? Son Dakika Ziya Selçuk İstifa Açıklaması

Dün akşam saatlerinde ortaya atılan iddia Türkiye gündeminde damgasını vurdu! Uzun süredir Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk’un istifa etmesi haberinin yayılması üzerine çeşitli sorular gündeme geldi. Peki, Ziya Selçuk istifa etti mi? Ziya Selçuk istifa mı etti?

Ziya Selçuk İstifa mı Etti?


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa haberinin yayılması ile birlikte sosyal medya çalkalandı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren bu konunun gündeme gelmesi üzerine Ziya Selçuk istifa mı etti? Ziya Selçuk istifası doğru mu? soruları sorulmaya başladı. Bir yazarın sosyal medya hesabı üzerinden attığı ‘Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifasının da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi.’ Mesajının üzerine Ziya Selçuk istifası hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Peki, Ziya Selçuk istifa etti mi?



Ziya Selçuk İstifa Etti mi?


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiği haberlerinin yayılması sonrasında pek çok öğrenci ve öğretmen 30 Temmuz 2021 Resmi Gazete’nin yayımlanmasını bekledi. 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de ise Ziya Selçuk’un istifasına yer verilmedi. Bu durumda şu ana kadar Ziya Selçuk’un istifa haberinin asılsız olduğu düşünülüyor. İlerleyen saatlerde yapılması beklenen son dakika Ziya Selçuk istifa açıklamasının ardından istifanın kesinliği resmiyet kazanacak.



Ziya Selçuk istifa haberi ilerleyen saatlerde yapılması beklenen açıklamalar sonrasında netlik kazanacak.

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