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Son Dakika Bahçeşehir Yangını Söndürüldü mü? Bahçeşehir Yangınında Can Kaybı Var mı? Bahçeşehir Yangınından Görüntüler

Son Dakika Bahçeşehir Yangını Söndürüldü mü? Bahçeşehir Yangınında Can Kaybı Var mı? Bahçeşehir Yangınından Görüntüler

Arka arkaya çıkan yangın haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca hayvanın can kaybına, evlerin ve ormanların yanmasına sebep olan yangınlardan bir diğeri bu kez Bahçeşehir’de meydana geldi. Bahçeşehir’de faaliyet gerçekleştiren bir iş yerinde meydana gelen yangının ormana sıçraması üzerinde panik yaşandı. Peki, son dakika Bahçeşehir yangını söndürüldü mü? Bahçeşehir yangınında can kaybı var mı? İşte Bahçeşehir yangınından görüntüler…

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 09:22
Son Dakika Bahçeşehir Yangını Söndürüldü mü? Bahçeşehir Yangınında Can Kaybı Var mı? Bahçeşehir Yangınından Görüntüler

Bahçeşehir'de meydana gelen yangın ile son iki günde ülkemizde meydana gelen yangın sayısı bir kez daha arttı. Milyonlarca insanın panik olmasına sebep olan son dakika Bahçeşehir yangını söndürüldü mü? Bahçeşehir yangınında can kaybı var mı? Bahçeşehir yangını nerede çıktı?

Bahçeşehir Yangını Nerede Çıktı?


Gece geç saatlerde gelen yangın haberinin ardından yeni bir panikleyiş başladı. Milyonlarca kişinin Manavgat, Kayseri, Alanya, Bodrum, Adana, Manisa şehirlerinin ardından İstanbul'da da yangın haberini duyması ile gerilim arttı. Bahçeşehir'de yangın haberinin gelmesi üzerine Bahçeşehir yangını nerede çıktı? Sorusu gündeme geldi. Bahçeşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yangın kısa süre içerisinde ormanlık alana sıçradı ve ormanlık alanın yanmasına sebep oldu. Peki, Bahçeşehir yangını söndürüldü mü?



Bahçeşehir Yangını Söndürüldü mü?


Bahçeşehir'de bir iş yerinde meydana gelen ve kısa süre içerisinde çevredeki ormanlık alana sıçrayan yangının haberinin alınması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yollandı. İtfaiyenin yangın büyümeden müdahale etmesi üzerine Bahçeşehir yangını kontrol altına alınmayı başardı. Peki, Bahçeşehir yangınında can kaybı var mı?



Bahçeşehir Yangınında Can Kaybı Var mı?


İstanbul'da da korkutan yangın haberinin gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bahçeşehir'de bir iş yerinde meydana gelen yangının işyeri yakınındaki ormanlık alana sıçraması üzerine kısa süre içerisinde yangın büyüdü. Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan yollananak itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınmayı başardı. Ölen ve yaralanan kimsenin olmamasının yanı sıra Bahçeşehir yangınının çıkmasına sebep olan restoranda büyük hasar meydana geldi.

Bahçeşehir yangını görüntüleri ise İstanbul halkının bir kez daha panik olmasına sebep oldu.

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