Son Dakika Bahçeşehir Yangını Söndürüldü mü? Bahçeşehir Yangınında Can Kaybı Var mı? Bahçeşehir Yangınından Görüntüler

Bahçeşehir'de meydana gelen yangın ile son iki günde ülkemizde meydana gelen yangın sayısı bir kez daha arttı. Milyonlarca insanın panik olmasına sebep olan son dakika Bahçeşehir yangını söndürüldü mü? Bahçeşehir yangınında can kaybı var mı? Bahçeşehir yangını nerede çıktı?





Bahçeşehir Yangını Nerede Çıktı?



Bahçeşehir Yangını Söndürüldü mü?



Bahçeşehir Yangınında Can Kaybı Var mı?



Gece geç saatlerde gelen yangın haberinin ardından yeni bir panikleyiş başladı. Milyonlarca kişinin Manavgat, Kayseri, Alanya, Bodrum, Adana, Manisa şehirlerinin ardından İstanbul'da da yangın haberini duyması ile gerilim arttı. Bahçeşehir'de yangın haberinin gelmesi üzerine Bahçeşehir yangını nerede çıktı? Sorusu gündeme geldi. Bahçeşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yangın kısa süre içerisinde ormanlık alana sıçradı ve ormanlık alanın yanmasına sebep oldu. Peki,Bahçeşehir'de bir iş yerinde meydana gelen ve kısa süre içerisinde çevredeki ormanlık alana sıçrayan yangının haberinin alınması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yollandı. İtfaiyenin yangın büyümeden müdahale etmesi üzerine Bahçeşehir yangını kontrol altına alınmayı başardı. Peki,İstanbul'da da korkutan yangın haberinin gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bahçeşehir'de bir iş yerinde meydana gelen yangının işyeri yakınındaki ormanlık alana sıçraması üzerine kısa süre içerisinde yangın büyüdü. Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan yollananak itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınmayı başardı. Ölen ve yaralanan kimsenin olmamasının yanı sıra Bahçeşehir yangınının çıkmasına sebep olan restoranda büyük hasar meydana geldi.ise İstanbul halkının bir kez daha panik olmasına sebep oldu.