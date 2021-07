Cam Tavanlar Final Haberi Geldi! Cam Tavanlar 7. Bölüm İzle Cam Tavanlar 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Cam Tavanlar dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına geçti. Yayın hayatına girdiği ilk günden itibaren sevilmek için büyük bir çaba gösteren dizi final kararı ile sevenlerini üzdü. Peki, Cam Tavanlar ne zaman? Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman? Cam Tavanlar yeni bölümde neler olacak? Cam Tavanlar oyuncuları ve isimleri…





Cam Tavanlar 7. Bölüm Özeti



Cam Tavanlar 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Cam Tavanlar Final mi Olacak?



Geçmişin getirdiği yanlış anlaşılmalar çözülmeye başladı. Leyla ve Cem arasında geçmişten gelen problemler bir bir çözülürken ikilinin birbirine duyduğu aşk güçleniyor. Kaybettikleri günlerin üzüntüsü içerisinde olan çift bugünden sonra birbirlerinden ayrılmamak içine ellerinden geleni yapıyor. Aşk son sürat devam ederken Suna'nın Cem'i yeniden kazanmak için kollarını sıvaması biraz gerilime ve karışıklığa sebep oldu. Diğer yandan Haldun'un gerçekleştirdiği tehlikeli oyunlar olsa da Cem ve Leyla'nın birbirine duyduğu aşkın gücü ortaya çıktı.bu şekilde gerçekleştirilirken yeni bölümde neler olacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki,Cam Tavanlar'ın 7. Bölümünün yayınlanması üzerine gelecek hafta C am Tavanlar 8. Bölüm ekranlara gelecek. Başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın paylaştığı Cam Tavanlar dizisinin izleyicisinden bölüm sonrasında Cam Tavanlar 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu geldi. Cam Tavanlar 8. Bölüm fragmanı Show TV'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlandı. Peki,Show TV ekranlarının yaz dizisi Cam Tavanlar istediği etkiyi oluşturamadı. Yayın hayatına güçlü bir şekilde giren ancak zaman içerisinde değişen senaryosu ile büyük bir kitle kaybeden Cam Tavanlar'dan final haberi geldi. Cam Tavanlar dizisine veda eden paylaşımı ile gündeme gelen Bensu Soral paylaşımında;'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz' cümlelerini kullandı. Cam Tavanlar'ın 8. Bölümü ile ekrana veda edeceği belirtildi.veShow TV'nin resmi web sitesine yayınlandı. Cam Tavanlar 8. Bölüm fragmanı izle isteyen kişiler de bölüm fragmanına Show TV Youtube kanalı üzerinden ulaşabilecek.İlgili Haberler:Cam Tavanlar final mi olacak?Cam Tavanlar final bölümü ne zaman?Cam Tavanlar 7. bölüm izleCam Tavanlar 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?