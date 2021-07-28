Kandil'in tetikçisi Hasan Cemal'in P24'ünü 3 ülkenin daha fonladığı ortaya çıktı! 8 yıldır gizliyordu

Hasan Cemal'in sahibi olduğu 19 Eylül 2013 tarihinde kurulan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 adlı internet sitesinin Amerika ve İsveç'in yanı sıra Norveç Danimarka ve İngiltere tarafından da fonlandığı ortaya çıktı. Norveç Büyükelçiliği'nin; 2013-2014 yılları arasında P24'e 21 bin Euro fon aktardığı öğrenildi. Danimarka Kopenhag merkezli Niras'ın da; 2013-2014 yılları arasında P24'e 70 bin Euro fon aktardığı bildirildi. İngiliz The Guardian Foundation'un da 2013-2014 yılları arasında P24'e 37 bin İngiliz sterlini hibede bulunduğu öğrenildi. P24'e; 2013-2014 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) 50 bin dolar ve İsveç Başkonsolosluğu 198.000 TL fon aktarmış.



8 YILDIR KENDİSİNİ FONLAYANLARI AÇIKLAMIYOR

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24; 2013-2014 yılları arasında internet sitesine fon aktaranları açıklıyor ancak 2014'ten bugüne 8 yıl boyunca hibede bulunan kuruluşları gizlemesi dikkat çekiyor. Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'nün internet sitesinde 2013-2014 yılları arasından yapılan fonlar şöyle açıklanıyor.Ulusal Demokrasi Vakfı (NED)................................. 50.000 USD(www.platform24.org sitesinin teknik tasarım, kurulum ve güncellenme giderleri, Medya Günlüğü yazıları ve sitede yayımlanan makale ve çevirilerin sahiplerine ödenen telifler ve editörlük telifi)İsveç Başkonsolosluğu...................................................................... 110.000 TL(P24'ün temel ofis harcamaları, ofis kirası, elektrik, doğalgaz, kırtasiye vb. giderleri ve kuruluş aşamasında satın alınan demirbaş eşya)NIRAS................................................................................................... 70.000 EUR(Nasıl Yapmalı Gazetecilik Atölyeleri'nin koordinatör ve konuşmacılarına ödenen şerefiye ve öğrencilere verilen proje ödülü – Yerel Seçim 2014 ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2014'te Türkiye'nin farklı bölgelerine seçim yoklaması turlarında katılımcıların uçak, konaklama ve minibüs masrafı – Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri 23'üncü Faslın Açılmasına Dönük İzleme Raporu) Niras destekli projeler, BBC Media Action tarafından proje denetimine ve Niras'ın belirlediği bağımsız bir kuruluş tarafından mali denetime (audit) tabidir.2014-2015Guardian Foundation....................................................................... 37.000 GBP(Article 19 ile birlikte yürütülecek Bilme Hakkı Projesi'nde çalışacak gazetecilere sağlanacak proje fonu, gazeteci ve bürokratların eğitiminde görev alacak uzmanlara verilecek şerefiye, proje yürütücülerinin aylık çalışma bedeli)Norveç Büyükelçiliği........................................................................ 21.000 EUR(Kitap/yayın dünyasına ilişkin haber, kritik ve söyleşi yayını için planlanan K24'ün web sayfasının tasarım, kurulum, güncellenme giderleri ile editör ve yazar telifleri)İsveç Başkonsolosluğu .......................................................................... 88.000 TL(İşini kaybeden, 'kovulmuş' gazetecilerle ilgili olarak hazırlanan "Persona Non Grata" belgeseli için sağlanan fonun tamamı, yönetmenlik, çekim, kurgu, montaj ve diğer giderlerin karşılanması amacıyla Tuluhan Tekelioğlu ve ekibine kullandırılmıştır.İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi'nin; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği ortaya çıkmıştı.Amerikalı Chrest Foundation Vakfı'nın; Hasan Cemal'in kurucusu olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 adlı internet sitesine 124 bin 15 dolar fonladığını açıkladı.Kurucu başkanı Hasan Cemal olduğu internet sitesinin kurucu üyelerinin Doğan Akın, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar ve Murat Sabuncu olduğu öğrenildi.