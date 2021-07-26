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Okullar Açılacak mı? Okullar Ne Zaman Açılacak? Ziya Selçuk'tan Son Dakika Açıklaması

Okullar Açılacak mı? Okullar Ne Zaman Açılacak? Ziya Selçuk'tan Son Dakika Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un gerçekleştirdiği açıklama sırasına okulların açılıp açılmayacağı gündem konusu oldu. Artan koronavirüs vakaları çeşitli soru işaretlerine sebep olurken pek çok öğrenci ve veliden okullar açılacak mı? sorusu geliyor. Peki, Ziya Selçuk’un gerçekleştirdiği son dakika açıklamasına göre okullar ne zaman açılacak? Artan vakalar doğrultusunda okullar açılacak mı?

Eğitim / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:35
Okullar Açılacak mı? Okullar Ne Zaman Açılacak? Ziya Selçuk'tan Son Dakika Açıklaması

Son dakika açıklaması gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artmasının okulların açılıp açılmayacağını etkilemesi konusunda açıklama yaptı! Koronavirüs vaka artışının okulları etkileyip etkilemeyeceği sorularının odak noktası olan üzerine Ziya Selçuk'tan  açıklama gecikmedi. İşte okullar ne zaman açılacak? ve okullar açılacak mı? sorularının cevabı…

Okullar Açılacak mı?


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Telafide Ben de Varım' etkinlikleri ile birlikte Tarsus ilçesinde bulunan Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nde yer aldı. Sohbet gerçekleştiren ve öğrencilerden gelen soruları cevaplandıran Ziya Selçuk'a okulların açılmasıyla ilgili sorular yönlendirildi. Okulların açılması konusunda hazırlık gerçekleştirdiklerini söyleyen Ziya Selçuk,

'Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor.' açıklamasını yaptı.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Okullar Ne Zaman Açılacak?


Koronavirüs pandemi sürecinin başlaması sonrasında online eğitime geçen okulların yüz yüze eğitime geçmesi hedefleniyor. Eğitime verilen 1.5 senelik aranın ardından yüz yüze eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi adına çalışmalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönlendirilen okullar ne zaman açılacak? sorusuna cevap verildi. Artan vakalar pek çok kişinin eğitim adına endişelenmesine sebep olsa da okulların açılacağı yönünde açıklama gerçekleştiren Ziya Selçuk; şu an bakış açılarının okulların tamamen açılması yönünde olduğunu ve 6 Eylül 2021 tarihinde okulları açmak adına çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti. Bu konuda şüphe duyulmaması gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘acaba, vesaire' gibi varsayımlar doğrultusunda ilerlemediklerini belirtti.

Okullar Açılacak mı?

'Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının Temiz Belgesi aldığını paylaşmıştık. Şimdi yeniden bu Temiz Belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım, Türkiye'de 3 bin 300 civarında denetçimiz var. Şimdi bu arkadaşlarımıza 1200 yeni denetçi arkadaşımız daha ekleniyor. Onlarla beraber Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız ve böylece okullarımızın bir ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız. Bu çerçevede elbette bu görev, yani okulların açılması il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz tarafından her türlü hazırlıklar sürdürülüyor. Bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağduyulu davranmalarını bekliyorum.''

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun sorulması üzerine ise 6 Eylül 2021 tarihinde okulların açılması yönünde çalışmaların gerçekleştirildiği açıklandı.

Okullar Ne Zaman Açılacak?Okullar Açıklanacak Mı?Ziya Selçuk Son Dakika Açıklaması


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