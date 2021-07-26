USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Eğitim
Lise Boş Kontenjan ve Taban Puanları 2021 Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?

Lise Boş Kontenjan ve Taban Puanları 2021 Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?

Son dakika haberleri sonrasında öğrencilerden gelen liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı? sorusuna açıklama gecikmedi. Yerleştiği liseden memnun olmayan öğrencilerin ek yerleştirme döneminde tercih yapabilmesi adına liselerin boş kontenjanları açıklandı. Peki, 2021 LGS boş kontenjanları açıklandı mı? Lise taban puanları açıklandı mı? İşte liselerin boş kontenjan ve taban puanları 2021…

Eğitim / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:07
Lise Boş Kontenjan ve Taban Puanları 2021 Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği LGS sınavının sonuna gelindi. LGS kapsamında merkezi yerleştirme puanları ile liselere yerleşen adaylar için lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı. Lise adaylarının ve yerleştiği liseden memnun olmayan kişilerin okullarını değiştirmeleri adına oldukça önemli olan lise boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı? İşte liselerin boş kontenjan ve taban puanları 2021

Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) açıklanan yerleştirme sonuçları doğrultusunda, 2021 LGS sınavına 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçları doğrultusunda göre 358 bin 187 öğrenci sınav sonucuna göre okul tercihi gerçekleştirdi. Bu açıklamanın gerçekleştirilmesinin ardından gözler liselerin boş kontenjan ve taban puanlarına çevrildi. Peki, liselerin boş kontenjan ve taban puanları 2021 açıklandı mı?

Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları 2021

Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile erişim sağlayabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen ya da yerleştirme sonucunu beğenmeyen öğrenciler için 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yerleştirme süreci devam edecek. 1. Nakil yerleştirme sonuçlarının 2 Ağustos tarihinde açıklanacağı belirtildi.

Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?

Lise boş kontenjan ve taban puanlarına ise MEB'in resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek.

Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları 2021Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı Mı?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı