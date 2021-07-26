Lise Boş Kontenjan ve Taban Puanları 2021 Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?

Son dakika haberleri sonrasında öğrencilerden gelen liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı? sorusuna açıklama gecikmedi. Yerleştiği liseden memnun olmayan öğrencilerin ek yerleştirme döneminde tercih yapabilmesi adına liselerin boş kontenjanları açıklandı. Peki, 2021 LGS boş kontenjanları açıklandı mı? Lise taban puanları açıklandı mı? İşte liselerin boş kontenjan ve taban puanları 2021…
Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği LGS sınavının sonuna gelindi. LGS kapsamında merkezi yerleştirme puanları ile liselere yerleşen adaylar için lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı. Lise adaylarının ve yerleştiği liseden memnun olmayan kişilerin okullarını değiştirmeleri adına oldukça önemli olan lise boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı? İşte liselerin boş kontenjan ve taban puanları 2021