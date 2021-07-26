Lise Boş Kontenjan ve Taban Puanları 2021 Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği LGS sınavının sonuna gelindi. LGS kapsamında merkezi yerleştirme puanları ile liselere yerleşen adaylar için lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı. Lise adaylarının ve yerleştiği liseden memnun olmayan kişilerin okullarını değiştirmeleri adına oldukça önemli olan lise boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı? İşte liselerin boş kontenjan ve taban puanları 2021





Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları Açıklandı mı?



Liselerin Boş Kontenjan ve Taban Puanları



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) açıklanan yerleştirme sonuçları doğrultusunda, 2021 LGS sınavına 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçları doğrultusunda göre 358 bin 187 öğrenci sınav sonucuna göre okul tercihi gerçekleştirdi. Bu açıklamanın gerçekleştirilmesinin ardından gözler liselerin boş kontenjan ve taban puanlarına çevrildi. Peki,Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile erişim sağlayabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen ya da yerleştirme sonucunu beğenmeyen öğrenciler için 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yerleştirme süreci devam edecek. 1. Nakil yerleştirme sonuçlarının 2 Ağustos tarihinde açıklanacağı belirtildi.Lise boş kontenjan ve taban puanlarına ise MEB'in resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek.