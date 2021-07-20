USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Dünya
ABD'li astronot İstanbul'un uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı

ABD'li astronot İstanbul'un uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı

NASA astronotu Shane Kimbrough, İstanbul Boğazı ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaştı. Kimbrough, paylaşımına "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor" notunu düştü.

Dünya / 20 Temmuz 2021 Salı 11:15
ABD'li astronot İstanbul'un uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı

Sık sık Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) çektiği fotoğrafları paylaşan Birleşik Devletler ordusu subayı ve NASA astronotu Shane Kimbrough, bu sefer İstanbul'a yer verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kimbrough, "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor" notuyla İstanbul Boğazı ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinin görüntülerini paylaştı.



Kimbrough, paylaşımında Atatürk Olimpiyat Stadyumu hakkında da bilgi verdi. Ülkenin en büyük stadyumunun burası olduğunu, adının "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten" geldiğini yazdı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı