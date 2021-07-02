Süleyman Soylu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına gülerek cevap verdi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı "İstanbul Vakfı iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan imalı bir cevap geldi. Soylu, gazetecilerin İmamoğlu sorusuna gülerek yanıt verdi.
İmamoğlu'nun yalanları devam ediyor. İstanbullulara hizmet etmek yerine ucuz şovlarla gündemi meşgul eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.
İmamoğlu o iddiasında '132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz. Sadece bir kişinin kişisel ihtirası var. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı.' demişti.