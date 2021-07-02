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Süleyman Soylu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına gülerek cevap verdi

Süleyman Soylu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına gülerek cevap verdi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı "İstanbul Vakfı iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan imalı bir cevap geldi. Soylu, gazetecilerin İmamoğlu sorusuna gülerek yanıt verdi.

Siyaset / 2 Temmuz 2021 Cuma 14:47
Süleyman Soylu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına gülerek cevap verdi

İmamoğlu'nun yalanları devam ediyor. İstanbullulara hizmet etmek yerine ucuz şovlarla gündemi meşgul eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

İmamoğlu o iddiasında '132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz. Sadece bir kişinin kişisel ihtirası var. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı.' demişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA 

Sonrasında konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplama talebine izin verildiği duyuruldu.

BAKAN SOYLU İDDİAYA GÜLEREK CEVAP VERDİ 


Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle İstanbulluları kandıran hastane yolu yapmak yerine Haliç'in ortasına eşiyle tenis oynamak için kort yaptıran Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü iddialar, bugün bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

Soruya gülerek cevap veren Bakan Soylu, 'Dünyadaki tüm kötülüklerin sahibi benim. Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Vakfıİstanbul Vakfı Iddiasıİmamoğlu'nun Yalanları

 
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