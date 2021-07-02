İstanbul Valisi son verileri duyurdu! 10 milyon doza yaklaştı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.



Yerlikaya, Twitter hesabından '#RandevunuAlAşınıOl' etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.



Vali Yerlikaya, '1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 (yüzde 56,8), 2. doz 2 milyon 508 bin 731 (yüzde 21,4), toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı.' ifadesini kullandı.





