Başkan Erdoğan tarih verdi! TURKOVAC aşısı ne zaman uygulanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.



TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN UYGULANACAK?



TURKOVAC aşısında eylül, ekim gibi sonuç almak istediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız, artık buradan bir netice alalım istiyoruz.



Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Biz de üstümüze düşen neyse yapmaya kararlıyız. Çalışmalar, deneyler devam ediyor. İlgili bakanlardan her Kabine toplantısında bilgi alıyoruz.



İthal aşılar noktasında şu anda 50 milyona yaklaşmış durumdayız. İlk başlarda aşıya karşı bir tedirginlik vardı, bunun da artık olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.