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2 Haziran Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul su kesintisi listesi…

2 Haziran Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul su kesintisi listesi…

2 Haziran Cuma günü su kesintisi listesi yayınlandı. 2 Haziran Cuma günü İstanbul’un belirli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul su kesintisi listesi…

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 09:31
2 Haziran Cuma su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul su kesintisi listesi…

2 Haziran Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, İSKİ tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul’un belirli ilçelerinde 2 Haziran Cuma günü su kesintisi yaşanacak. İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçelerin isimleri ve saat aralığı İSKİ’nin internet sitesinde paylaşıldı. Su kesintisi yaşanacak ilçelere önceden önlem almaları için duyuru yapıldı. Peki 2 Haziran Cuma İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? 2 Haziran Cuma hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sizler için 2 Haziran Cuma İstanbul su kesintisi listesini yazdık.

2 HAZİRAN CUMA İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER


BAHÇELİEVLER
Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Cumhuriyet Mah,Bahçelievler Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
Tarih: 01.07.2021 22:55/ 2.7.2021 12:00

BAĞCILAR
Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
Tarih: 01.07.2021 22:55/ 2.7.2021 8:00

ESENLER
Tuna Mah,Fatih Mah
Tarih: 01.07.2021 22:55/ 2.7.2021 9:00

GÜNGÖREN
Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
Tarih: 01.07.2021 22:55/ 2.7.2021 12:00

ÇEKMEKÖY
Merkez Mah
Tarih: 01.07.2021 22:55/ 2.7.2021 12:00

İSTANBUL’DA SULAR NEDEN KESİLECEK?


İlçelerin İsale hattında arıza giderme çalışmaları yapılacaktır. Bu nedenle kesinti süresi değişiklik gösterebilir.

2 Haziran Cuma Su Kesintisi Yaşanacak Ilçelerİstanbul Su Kesintisi Listesi2 Haziran Cuma Hangi Ilçelerde Su Kesintisi Olacak

 
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