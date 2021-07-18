SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Hava Kuvvetleri'ne F-16 Blok-30 uçağı daha teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinde sekizinci uçağın tamir ve iyileştirmesini tamamladığını duyuruldu.
Savunma Sanayii resmî twitter adresinden paylaşılan 'F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.' tweetiyle projenin tüm hızıyla devam ettiği açıklandı.
35 UÇAĞIN İYİLEŞTİRMESİ YAPILIYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından uçakta gerekli görülen tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulama ile Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8000 saatten 12000 saate çıkarılması hedefleniyor.