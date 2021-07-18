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SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Hava Kuvvetleri'ne F-16 Blok-30 uçağı daha teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Güncel / 18 Temmuz 2021 Pazar 17:10
SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinde sekizinci uçağın tamir ve iyileştirmesini tamamladığını duyuruldu.

Savunma Sanayii resmî twitter adresinden paylaşılan 'F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.' tweetiyle projenin tüm hızıyla devam ettiği açıklandı.

35 UÇAĞIN İYİLEŞTİRMESİ YAPILIYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından uçakta gerekli görülen tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulama ile Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8000 saatten 12000 saate çıkarılması hedefleniyor.

Savunma Sanayii BaşkanlığıTürk Havacılık ve Uzay SanayiiF-16 Yapısal İyileştirme Projesi


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