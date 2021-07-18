SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinde sekizinci uçağın tamir ve iyileştirmesini tamamladığını duyuruldu.



Savunma Sanayii resmî twitter adresinden paylaşılan 'F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.' tweetiyle projenin tüm hızıyla devam ettiği açıklandı.



35 UÇAĞIN İYİLEŞTİRMESİ YAPILIYOR



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından uçakta gerekli görülen tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulama ile Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8000 saatten 12000 saate çıkarılması hedefleniyor.