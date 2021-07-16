Ziraat Mobil Çöktü mü? Ziraat Bankası Çöktü mü? Ziraat Bankasına Neden Girilemiyor? Son Dakika Ziraat Bankası Açıklaması

Ziraat Bankası mobil uygulamasının çökmesi üzerine pek çok kişiden şikayet geldi. Milyonlarca Ziraat Bankası kullanıcısının şikayeti üzerine Ziraat bankası çöktü mü? Tartışması başladı. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası mobil uygulamasının çökmesinin ardından kısa süre içerisinde hata düzeltilmişti. Bugün tekrar aynı hatanın yaşanması Ziraat bankası çöktü mü? Sorusu gündeme geldi. Peki, Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankasına neden girilemiyor?





Ziraat Bankası Çöktü mü?



Ziraat Bankasına Neden Girilemiyor?



Ziraat Bankası Neden Çöktü? Ziraat Bankası'ndan Açıklama Geldi



17 Temmuz Cumartesi sabahı Ziraat Bankası mobil uygulamasında yaşanan sistemsel hata sebebiyle Ziraat Bankası kullanıcıları isyan etti. Pek çok kişiden gelen şikayetin üzerine Ziraat Bankası mobil uygulamasının çöktüğü gündeme geldi. İşlem yapmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası web sitesine ve mobil uygulamasına girerken bu site kullanılamıyor yazısı ile karşılaşması büyük yankı uyandırdı. Peki,Ziraat Bankasının mobil uygulamasında yaşanan teknik bir problem sebebiyle Ziraat Bankasının mobil uygulaması geçici süreliğine işlem dışı bırakıldı.

Ziraat Bankası neden çöktü? sorularının sorulması üzerine Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi! Konuyla ilgili gerçekleştirilen açıklamada; ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadelerine yer verildi.

veSorularına henüz resmi bir açıklama getirilmedi.