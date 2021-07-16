Ziraat Mobil Çöktü mü? Ziraat Bankası Çöktü mü? Ziraat Bankasına Neden Girilemiyor? Son Dakika Ziraat Bankası Açıklaması

Akbank’ın çökme haberinin ardından şimdi de Ziraat Bankası haberi sosyal medyanın gündemine geldi! Ziraat Bankası kullanıcıların banka hesaplarına girmemesi ve mobil bankacılık işlemlerinden yararlanamaması üzerine tartışma başladı. Peki, Ziraat bankası çöktü mü? Ziraat bankasına neden girilemiyor?
Ziraat Bankası mobil uygulamasının çökmesi üzerine pek çok kişiden şikayet geldi. Milyonlarca Ziraat Bankası kullanıcısının şikayeti üzerine Ziraat bankası çöktü mü? Tartışması başladı. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası mobil uygulamasının çökmesinin ardından kısa süre içerisinde hata düzeltilmişti. Bugün tekrar aynı hatanın yaşanması Ziraat bankası çöktü mü? Sorusu gündeme geldi. Peki, Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankasına neden girilemiyor?
Ziraat Bankası neden çöktü? sorularının sorulması üzerine Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi! Konuyla ilgili gerçekleştirilen açıklamada; ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadelerine yer verildi.