Tahtın varisi şoke etti! Kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı!

Prenses Diana ile birlikte katı kurallara karşı gelme modası İngiliz Kraliyet ailesinin alışılagelmiş yaşantılarını zedelemeye devam ediyor. Son olarak Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmalarıyla Kraliyet otoritesinin sarsılması dünyada çokça konuşulmuştu. Skandal bir hamle de ailenin üyelerinden biri olan Lady Amelia Windsor'dan geldi.



Modellik yapan Amelia Windsor, İngiliz Kraliyet ailesinin en güzel kadını olarak seçilmişti. 24 yaşındaki model aldığı bir kararla kullanılmış iç çamaşırı ve pantolonlarını satmaya başladı. Windsor, iç çamaşırları için 50 ila 350 euro arasında değişen ücretler talep ediyor. Bu satıştan elde edeceği geliri ise hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Birçok kişi tahtın varisi olan bir kişinin iç çamaşırlarını satmasını doğru bulmadığını dile getirirken, Amelia'yı destekleyenler de oldu.









