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15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir? 15/07 Şafak Vakti filmi ne zaman vizyona girecek? 15/07 Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler?

15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir? 15/07 Şafak Vakti filmi ne zaman vizyona girecek? 15/07 Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler?

15/07 Şafak Vakti filmi, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain saldırının yaşandığı geceyi konu alan bir filmdir. Bugün vizyona girecek olan 15/07 Şafak Vakti filmi sosyal medyada gündem oldu. 15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir? 15/07 Şafak Vakti filmi saat kaçta vizyona girecek? 15/07 Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler? İşte yanıtı…

Yaşam / 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:05
15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir? 15/07 Şafak Vakti filmi ne zaman vizyona girecek? 15/07 Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler?

15/07 Şafak Vakti filmi, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin verdiği mücadeleyi anlatan bir filmdir. 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk vatandaşının direnişini konu alan 15/07 Şafak Vakti filmi, bugün itibariyle vizyona girecek. Yönetmen koltuğuna Ahmet Volkan Kocatürk'ün oturduğu 15/07 Şafak Vakti filmi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklendi. Peki 15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir? 15/07 Şafak Vakti filmi saat kaçta vizyona girecek? 15/07 Şafak Vakti filmi oyuncuları kimler? Sizler için 15/07 Şafak Vakti filmine dair tüm detayları yazdık.

Şafak Vakti filmi ne zaman vizyona girecek

15/07 Şafak Vakti Filmi Konusu Nedir?


15/07 Şafak Vakti filmi 15 Temmuz 2016 tarihinde darbecilere karşı direnen insanların hikayesini anlatıyor. Pastane işleten Cevdet siparişlerini yetiştirmeye çalışırken köprüde darbecilerle karşı karşıya kalıyor. Cevdet'in yolu bu sırada işine yetişmeye çalışan güvenlik görevlisi Güray, köprüde küçük kızıyla sıkışıp kalan Mustafa ve diğer vatandaşlarla kesişiyor. Cevdet köprü üzerinde darbecilere karşı direnirken, oğlu Yusuf da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik görevlileriyle birlikte darbecilere karşı mücadele eder. Bu sırada doktor Ayşe ise darbeciler tarafından vurulan insanları kurtarmak için çabalar. 15 Temmuz'da yaşanan direnişi konu alan bu filmde birçok duygusal sahneye yer veriliyor.

15/07 Şafak Vakti Filmi Oyuncuları Kimler?


Erkan Petekkaya
Tugay Mercan
Baran Bölükbaşı
Serkan Ercan
Deniz Bolışık
Aslıhan Karalar
Nazan Diper
Doğa Özüm

Şafak Vakti filmi ne zaman vizyona girecek

15/07 Şafak Vakti Filmi Saat Kaçta Vizyona Girecek?

15/07 Şafak Vakti Filmi 15 Temmuz 2021 saat 21.00'da tüm Türkiye'de vizyona girecek.

15/07 Şafak Vakti Filmi konusu nedir ve 15/07 Şafak Vakti Filmi saat kaçta vizyona girecek sorularının yanıtı bu şekildedir.

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