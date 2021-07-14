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Yaşam
Yürüyüş yaparken fark ettiler... Sahile iskelet vurdu!

Yürüyüş yaparken fark ettiler... Sahile iskelet vurdu!

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş insan iskeleti buldu.

Yaşam / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:43
Yürüyüş yaparken fark ettiler... Sahile iskelet vurdu!

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 

Dün saat 16.00'da kumsalda yürüyüş yapan bir vatandaş, yosun bağlamış bir insan iskeleti buldu. Kıyıya vurmuş iskeleti gören vatandan durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin bölgede olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı.

Kimliği belirlenmek üzere yarım haldeki insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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