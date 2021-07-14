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Şekersiz Baklava Nasıl Yapılır? Evde Şekersiz Baklava Tarifi Bayram Baklavası Nasıl Yapılır?

Şekersiz Baklava Nasıl Yapılır? Evde Şekersiz Baklava Tarifi Bayram Baklavası Nasıl Yapılır?

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram hazırlıkları başladı! Sağlığını düşünenler ve şeker hastaları bayram için alternatif tarifler arıyor. Şekersiz baklava yapmanın alternatifini arayan kişiler için pek çok tarif paylaşılıyor. Usta şeflerin reçetesinden çıkan tarifler ise bu bayramın vazgeçilmezi olacak! Evde şekersiz baklava yapılır mı? ya da şekersiz baklava olur mu? sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. İşte tüm sorularınıza cevap niteliğinde olacak evde şekersiz baklava tarifi!

KADIN / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:27
Şekersiz Baklava Nasıl Yapılır? Evde Şekersiz Baklava Tarifi Bayram Baklavası Nasıl Yapılır?

Bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden birisi şüphesiz ki baklavadır. Peki, bayramların vazgeçilmezi şekersiz baklava yapılır mı? Şekersiz baklava nasıl yapılır? İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz şekersiz baklava tarifi

Şekersiz Baklava için Gerekli Malzemeler Nelerdir?


Evde şekersiz baklava yapmak için ekstra malzemeler almanıza gerek yok. Evde bulunan birkaç malzeme yardımıyla evde şekersiz baklava yapabilirsiniz. Peki, şekersiz baklava için gerekli malzemeler nelerdir?

-2 çay bardağı tam tahıllı un

-1 adet yumurta

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-3 yemek kaşığı süt

-2 yemek kaşığı yoğurt

-1/2 tatlı kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

-1-2 damla limon suyu

-2 yemek kaşığı nişasta


İçi için:

-8 adet ceviz içi(tam ceviz)

-3 yemek kaşığı bal

-2.5 çay bardağı su



Şekersiz Baklava Nasıl Yapılır?


Evde şekersiz baklava tarifine başlarken ilk adımda un derin bir kaba alınmalıdır. Ardından unun içerisine 1 yumurta, 2 kaşık yoğurt, 3 kaşık süt ve 2 kaşık zeytinyağı eklenmelidir.
Hazırlanan karışımın içerisine kabartma tozu eklendikten sonra üzerine 1-2 damla limon suyu ve tuz eklendikten sonra karışım homojen bir kıvam alana kadar yoğurulmalıdır.
Üçüncü adımla elde edilen hamur tatlı kaşığı yardımıyla porsiyonlanarak 20 eşit parçaya bölünmelidir ve top haline getirilmelidir.

Elde edilen hamur nişasta yardımıyla çay tabağı boyutunca açılıp üst üste 5 adet olacak şekilde 4 kümeye ayrılmalıdır. Bu dört küme baklavanın katlarını oluşturacaktır.
Üst üste getirilen 5 parça 20 cm çapında açıldıktan sonra 4 kat yufka elde edilmektedir. Elde edilen yufkalar 1 kat yufka bir kat ceviz olacak şekilde yağlı kağıt koyulan tepsiye dizilmelidir. Baklava deseni olarak kesilen hamurun üzerine1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirildikten sonra 170 derece fırında 45 dakika pişirilmelidir.




Şekersiz Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır?


Şekersiz baklava şerbeti yapmak için ilk olarak 2.5 çay bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı bal ilave edilmelidir. Bal eriyene kadar karıştırılan karışım soğumaya bırakılmalıdır. Şekersiz baklavanın pişmesinin ardından hazırlanan soğuk şerbet 5 dakika içerisinde baklavanın üzerine ilave edilmelidir. Şerbetini çeken şekersiz baklava dinlendikten sonra servise hazır hale gelecektir.



Evde şekersiz baklava yapılır mı? ya da şekersiz baklava var mı? sorusunu soran kişiler için hazırlanan şekersiz baklava tarifi kısa süre içerisinde vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasına girecek!

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