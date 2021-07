Kurban Eti Nasıl Saklanır? Kurban Eti Nasıl Muhafaza edilir? Kurban Eti Saklama Yöntemleri

Kurban eti saklama yöntemleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Kurban kesenler çok fazla et kaldığında kurban eti saklama yöntemlerini tercih ediyor. Kurban Bayramı'nda kavurma gibi birçok et yemeği masaları süslüyor. Ancak kalan etler için saklama yöntemleri merak ediliyor. Kurban kesen vatandaşlar Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti buzlukta nasıl saklanır? Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli? Gibi soruların yanıtını arıyor. Kurban eti saklama yöntemleri sayesinde eti bozulmadan saklayabilirsiniz. Sizler için kurban eti saklama yöntemlerini yazdık.





Kurban Eti Nasıl Saklanır? Kurban Eti Buzlukta Nasıl Saklanır?



Kurban Eti Derin Dondurucuda Ne Kadar Saklanır?



Kurban eti saklamanın en iyi yolu buzluğa ya da dondurucuya koymaktır. Ancak etlerin dondurucuya koymadan önce dinlenmesi ve işlenmesi gerekir. Sizler için eti buzlukta saklamanın yollarını sıraladık:-Sıcak et kapalı kapta hızlı bozulur. Bu nedenle eti geniş tepsilerde ve serin bir ortamda 5 saat dinlendirilmelidir.-Et dinlendikten sonra yemeklerinizde tercih edeceğiniz şekilde doğranmalıdır. Kıyma ve kuşbaşı gibi doğrayarak buzdolabı poşetlerine koyulmalıdır. Bu sayede kullanımı daha kolay olacaktır.-Kurban eti işlerken üzerinde kalın bir yağ tabakası ile karşılaşabilirsiniz. Bu tabakayı kesip atabilir ya da hayvansal yağ olarak tüketebilirsiniz.-Kurban eti dinlendirip işlendikten sonra kullanacağınız kadar paketleri dondurucuya koyabilirsiniz. Çünkü eti çözdürdükten sonra bir daha dondurmanız mümkün olmayacaktır.-Dondurduğunuz etleri çözdürürken, çözülme süresini iyi hesaplamanız gerekir. Çünkü dondurulmuş etler bekleme yoluyla çözülmelidir. Yavaş yavaş çözüldüğü için yemek süresini buna göre ayarlamanız gerekir.Uygun koşullarda saklanmayan et sağlık için büyük bir tehdit oluşturur. Bu nedenle yukarıdaki sıralamaya uyarak etlerinizi uygun koşulda saklamalısınız. Peki kurban eti dondurucuda ne kadar saklanır? Kırmızı et ürünlerinin donma noktası -1.5 / +1.7 C arasıdır. Saklandığı ortamın sıcaklığı düşerse et donar ve mikroorganizma oluşumu durur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşükse etin o kadar uzun bir süre boyunca muhafaza edilebildiğini söylemek mümkündür. Bu nedenle eti ne kadar soğuklukta saklarsanız o kadar uzun süre kullanabilirsiniz. Örneğin -18 derecede donan ve bekleyen et 8 ay kadar bekleyebilir.Eti dondurucuda değil de buzlukta saklayacaksanız maalesef uzun süreli depolama için uygun değildir. Gerekli yalıtım sağlanmadığı için et uzun süre dayanamaz. Bu nedenle buzluğu daha kısa süreli depolama için kullanmalısınız.? sorularının cevabı bu şekildedir. Önemli noktalara dikkat ederek sizde kurban etinizi uzun süre saklayabilirsiniz.