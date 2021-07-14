Bu kadarına da pes! CHP'li Veli Ağbaba'dan 'Hac' utanmazlığı

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde "takoz" vazifesi gören CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu kez yalanına 'haccı' alet etti. Ağbaba'nın bu utanmazlığı ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye yaptığı dev hamlelerle dünyaya örnek oluyor.
Bölgesel ve küresel alanlarla birbiri ardına atılan adımlar Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi üstlenen CHP ve şakşakçısı olan muhalifleri hazımsız ediyor.
Seçim öncesi İYİ Parti ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan ve 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle vatandaşları kandıran CHP, başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de mağduriyetlere neden oluyor.
Vatandaşa hizmet yerine yalan ve iftiralara sarılarak tüm mesailerini algı operasyonlarına harcayan CHP'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir yalan daha ortaya atıldı.