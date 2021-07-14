Bu kadarına da pes! CHP'li Veli Ağbaba'dan 'Hac' utanmazlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye yaptığı dev hamlelerle dünyaya örnek oluyor.



Bölgesel ve küresel alanlarla birbiri ardına atılan adımlar Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi üstlenen CHP ve şakşakçısı olan muhalifleri hazımsız ediyor.



Seçim öncesi İYİ Parti ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan ve 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle vatandaşları kandıran CHP, başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de mağduriyetlere neden oluyor.



Vatandaşa hizmet yerine yalan ve iftiralara sarılarak tüm mesailerini algı operasyonlarına harcayan CHP'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir yalan daha ortaya atıldı.



AĞBABA UTANMAZLIKTA ZİRVE YAPTI!

YALANA TEPKİ YAĞDI

Utanmazlığın zirve yaptığı yalanın sahibi ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba oldu.Sosyal medya hesabından 'Kılıçdaroğlu Ne Söyledi' etiketiyle paykaşım yapan Ağbaba 'Niğde'de bir çiftçimiz 'Zam yapmasınlar, biz destek filan istemiyoruz. Gübreyi, mazotu sabit tutsunlar. Hac'dan geldim. 60 liraya gübreyi alıyorduk, “yüzde 50 indirdik” dediler. İyi ya dedim; 50 liraya düştü zannettik' ifadelerini kullandı.Dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Müslümanlar, Hac vazifesini 2 yıldır Suudi Arabistan hükümetinin aldığı karar doğrultusunda yerine getiremiyor. Ağbaba'nın ismini açıklamada 'çiftçi' diye bahsettiği kişinin nasıl Hac vazifesinde bulunduğu ise merak ediliyor.'Hac' yalanı hemen ortaya çıkan CHP'li Veli Ağbaba'nın yalanına tepkiler ise gecikmedi.