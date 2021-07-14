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Ahmet Kural Hapis Cezası! Ahmet Kural Kaç Yıl Ceza Aldı? Ahmet Kural Hapis Cezası mı Aldı?

Ahmet Kural Hapis Cezası! Ahmet Kural Kaç Yıl Ceza Aldı? Ahmet Kural Hapis Cezası mı Aldı?

Ahmet Kural’ın eski sevgilisi Sıla’yı darp ettiği iddialarının ardından açılan mahkeme sonuçlandı! Sıla’nın Ahmet Kural’a açtığı davanın sonuçlanmasının ardından Ahmet Kural’ın sevenlerinden Ahmet Kural hapse mi giriyor? Ahmet Kural kaç yıl ceza aldı? Soruları geldi. Binlerce kişinin merakla beklediği davanın sonucunda Ahmet Kural…

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:28
Ahmet Kural Hapis Cezası! Ahmet Kural Kaç Yıl Ceza Aldı? Ahmet Kural Hapis Cezası mı Aldı?

Ahmet Kural ve Sıla arasında geçen dava sonuçlandı! Geçtiğimiz yıllarda Sıla'yı darp etmesiyle gündeme gelen Ahmet Kural'a açılan davanın kararı belli oldu. Ahmet Kural ve Sıla davasında mahkeme açıklaması geldi. Peki, Ahmet Kural kaç yıl ceza aldı? Ahmet Kural hapis cezası mı aldı?

Ahmet Kural Hapse mi Giriyor?


Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı! Tanıkların dinlenmesi ve şahitlerin ifadelerinin alınması sonrasında karar verildi! Ahmet Kural'ın ‘seni öldürürüm! Dayak istiyorsun sen!' şeklinde bağırdığını söyleyen şahitlerin ifadeleri üzerine Ahmet Kural'dan itiraz geldi. Peki, Ahmet Kural Hapse mi giriyor? Mahkeme sonucunda verilen kararda Ahmet Kural suçlu bulundu!


Ahmet Kural Kaç Yıl Ceza Aldı?

Ahmet Kural Kaç Yıl Ceza Aldı?


Ünlü oyunvu Ahmet Kural sevgilisi Sıla'yı darp ettiği, hakaret ve tehdit ettiği gerekçeleriyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Kural Kimdir?


Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 Kütahya'da dünyaya gelmiştir. . Konservatuvar eğitimi alan ablasının etkisinde kalarak oyuncu olmaya karar veren Ahmet Kural; Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir illerinde yaşamıştır. Lise yıllarını tiyatro çalışmalarına katılarak geçiren Ahmet Kural üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde tamamlamıştır. Ardından Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans gerçekleştirmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ahmet Kural hangi dizilerde oynamıştır?

Ahmet Kural Hangi Dizilerde Oynamıştır?


Ahmet Kural'ın oynadığı dizi ve filmler;

• Bir Zamanlar Kıbrıs

• Kardeş Payı

• Üsküdar'a Giderken

• Yamak Ahmet

• Elde Var Hayat

• Bir Bulut Olsam

• Ramazan Güzeldir

• Kahramanlar

• Gazi

• Fikrimin İnce Gülü

• Evimin Erkeği

• Behzat Ç

Ahmet Kural'ın oynadığı dizi ve filmler arasında yer almaktadır.

Ahmet Kural Hangi Dizilerde Oynamıştır?

Ahmet Kural hapse mi girecek? ve Ahmet Kural hapse girecek mi? sorularının cevabı önümüzdeki günlerde mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından netlik kazanacak.

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