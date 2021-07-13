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İçişleri'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne sert tepki!

İçişleri'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne sert tepki!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Esenyurt'ta bulunan 2 Özyurt firmasının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin Terkoğlu'na bu iddiayı ispatlaması için 24 saat verdi. Bir günün sonunda haberle ilgili olarak herhangi bir kanıt yayınlamayan Terkooğlu'na Gültekin, “Bu süre içerisinde iddialarını ispat edemediğin için laf-ü güzaftan ibaret olduğu ve bir kez daha, operasyonel gazeteci olduğun ortaya çıktı” sözleriyle tepki verdi.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 13:08
İçişleri'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne sert tepki!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkooğlu, 'Esenyurt kavgasonın altında ne var' başlıklı yazısı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Yazıda, Esenyurt'ta bulunan 'Özyurt AŞ ve Özyurtlar Holding' isimli iki şirketin Bakan Soylu'ya ait olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından  İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin bu yalan iddiaların kanıtlanması için Terkoğlu'na 24 saat süre verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gültekin, 'Cumhuriyet'in 'acar araştırmacı' yazarı Barış; İddialarını belgeleriyle ortaya koyabilmen için verdiğim 24 saat doldu. Bu süre içerisinde iddialarını ispat edemediğin için laf-ü güzaftan ibaret olduğu ve bir kez daha, operasyonel gazeteci olduğun ortaya çıktı. Sayın Bakanımız TRT Haber'de, Cumhuriyet Gazetesi'nin terörü destekleyen haberlerini gösterdiğinde, şimdiki yönetim 'o haberleri biz değil, Can Dündar yaptı' itirafında bulunmuş ve Dündar'ın operasyonel gazetecilik yaptığını ve 'birilerinin elemanı' olduğunu itiraf etmişti. Aynı itiraf, yıllar sonra Barış'ın haberleri için de; 'Biz değil', 'o yaptı' mı olacak? Gazetecilik mesleğini, birilerinin posta güvercini olmak uğruna kirletiyorsun. Peki, gazeteyi savunan, gazetecilik dersleri veren Alev Coşkun, bu haberciliğe suskun mu kalacak? Dün sadece, 24 saat içinde somut delillerle iddianı kanıtlamanı söyledim. Görüyorum ki, iddia ve iftira zengini, somut delil fakirisiniz. Bu yalanını da, açtığımız manevi tazminat davasına ekliyoruz. Yalanların, mesnetsiz, belgesiz iddialarınla yeni haberlerinde görüşmek üzere' ifadelerini kullandı.







Barış TerkoğluCumhuriyet GazetesiSüleyman Soylu


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