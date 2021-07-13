FETÖ'nün veliahtı Mehmet Ali Şengül koronavirüsten öldü!

Yıllardır kaça durumda olan ve kırmızı listede aranan Fetullah Gülen'in 'veliahtı' FETÖ'cü Mehmet Ali Şengül yakalandığı koronavirüsten öldü.



Başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül'ün, Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.





YERİNE GEÇECEKTİ

GÜLEN TÜRKİYE'DEN KAÇINCA, YERİNE VEKALET ETTİ

LİDERLİK ÇEKİŞMESİ

İDDİANAMEDE DE YER ALDI

MEHMET ALİ ŞENGÜL KİMDİR?

Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu.Şengül, FETÖ'nün Türkiye'deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten 'Başyüceler' ya da 'İstişare Heyeti' olarak da bilinen 'Karanlık Kurul' içerisindeydi.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sadık adamlarından biri olan Mehmet Ali Şengül, 16 Şubat 1983'te gözaltına alınmış, 2 hafta sonra serbest bırakılmıştı.Hakkında yürütülen soruşturmalara rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine devam eden Şengül, Samsun'a tayini çıkınca örgüt içinde 'Samsunlu Hoca' olarak anılmaya başlandı.Gülen tarafından önce örgütün Avustralya, akabinde İsviçre, daha sonra da Almanya koordinatörlüğüne getirilen Şengül, Fetullah Gülen Türkiye'den kaçtıktan sonra bir süre yerine vekalet etmişti.Fetullah Gülen'in 1999'da örgütün asker-polis sorumlusu olan Şengül, 2001'de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti.FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'la liderlik çekişmesi yaşayan Şengül, Uzak Doğu imamlığını da yürütmüştü.Şengül'ün örgüt içinde tayin, terfi ve yönlendirmelerin yapıldığı istişare heyetinde olduğu, FETÖ çatı iddianamesinde de yer almıştı.15 Temmuz'dan önce firar eden Şengül hakkında “silahlı terör örgütü yöneticiliği” ve “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu.1945 yılında Burdur'un Yeşilova ilçesi, Elden köyünde doğan Şengül, Denizli'de hıfzını tamamladı.Mehmet Ali Şengül, Denizli'de hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra 1960 darbesinin ardından İzmir Kestanepazarı'na geldi. Burada Fethullah Gülen ile tanışan Şengül, daha sonra Bozyaka Camisi imamı olarak göreve başladı.Şengül, 1980 darbesi sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan iki hafta sonra serbest bırakıldı. Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine devam etti ve daha sonra bir süre Samsun'da görev yaptı.Şengül, daha sonra Orta Asya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Gülen Cemaati içerisinde görev yaptı. Son olarak Almanya'da bulunan Şengül, koronavirüs tedavisi için bir süredir hastanede tedavi görüyordu.‘Samsunlu hoca' olarak da tanınan Mehmet Ali Şengül hakkında 15 Temmuz sonrasında, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” ve “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” iddialarıyla dava açılmıştı.