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CHP'li Milletvekili Atilla Sertel'den skandal sözler! Müslümanları hedef aldı...

CHP'li Milletvekili Atilla Sertel'den skandal sözler! Müslümanları hedef aldı...

CHP'li İzmir Milletvekili Atilla Sertel, katıldığı programda müslümanları hedef aldı. Sertel "Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 13 Temmuz 2021 Salı 11:06
CHP'li Milletvekili Atilla Sertel'den skandal sözler! Müslümanları hedef aldı...

CHP zihniyeti dini değerleri ve müslümanları hedef almaya devam ediyor. Müslümanları hedef alan isim  bu sefer de CHP'li İzmir Milletvekili Atilla Sertel oldu.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Halk TV'de katıldığı bir programda Müslümanlarla alay ederek skandal sözlerde bulundu. Sertel, “Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim. İnan ki bak. Euro dolar euro dolar diye çeken çok sayıda var bunlardan” ifadelerini kullandı.

Müslümanları hedef alan Sertel'in bu sözlerine sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

ATİLLA SERTEL KİMDİR?

Atilla Sertel, Türk, siyasetçi ve gazeteci. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir'in 2. bölgesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olarak milletvekilliği yapmaktadır. 2009 yılından 2015 yılına kadar Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda başkanlık yapmıştır.




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