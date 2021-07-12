İmamoğlu'nun her adımı israf! Olan deniz taksilerine çürümeye bırakıp yenilerini alacakmış...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine skandal bir israfa imza attı. Hükümete sürekli 'israf' konusunda yersiz eleştirilerde bulunan CHP zihniyeti, israfı yapan kendileri olunca sorun olarak görmüyor. Son olarak İmamoğlu'nun mevcut deniz taksilerini otoparkta çürümeye bıraktığı ve 50 yeni deniz aracı alacağı öğrenildi.
Hükümete karşı sürekli yersiz 'israf' eleştirilerinde bulunan CHP'li İmamoğlu, aldığı Deniz Taksi kararı ile pes dedirtti. Deniz ulaşımında kullanılan mevcut deniz taksileri otoparkta çürümeye terk edilirken, İmamoğlu'nun 50 yeni deniz taksisi alacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun çürümeye terk ettiği deniz taksileri kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.
Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı.
Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı'nın Yediemin otoparkına götürüldü.
Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyir edemeyecek durumda.
Kaderine terk edilen, paslanmaya yüz tutmuş 13 deniz taksinin oluşturduğu deniz taksi mezarlığı havadan görüntülendi.